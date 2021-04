Nieuwe Apple TV kan 120Hz-ondersteuning bieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchten over een nieuw Apple TV-model nemen toe en er is weer een vermelding van nieuwe hardware aan het licht gekomen - dit keer in de bètacode van iOS 14.5. De verwijzingen wijzen naar de nieuwe Apple TV die 120Hz verversingsfrequenties ondersteunt voor een soepelere reproductie van inhoud.

Het kan geen software-update zijn voor huidige apparaten, want 120Hz zou een HDMI 2.1-poort vereisen. De huidige Apple TV 4K heeft dit niet en ondersteunt 4K 60Hz.

De code bevat verwijzingen naar 120Hz en "ondersteunt 120Hz". De vermeldingen zijn gevonden in PineBoard, wat in wezen de interne Apple-naam is voor de Apple TV-interface. SpringBoard is het equivalent op iOS.

Het nieuws is het laatste in een zeer trage reeks geruchten over een update van de huidige generatie Apple TV 4K die eind 2017 werd geïntroduceerd. We hadden verwacht dat Apple in 2019 iets zou aankondigen naast de toen nieuwe Apple TV + streamingdienst .

En het gerucht ging dat het HDMI 2.1 naast een Apple A12-chip zou ondersteunen, maar het apparaat is nooit verschenen en het is waarschijnlijk dat een nieuw apparaat nu een krachtigere chip zou bevatten, mogelijk A13 of A14. We vroegen ons ook af of een nieuw apparaat misschien een streamingstick is, waar de markt de afgelopen jaren natuurlijk naartoe is gegaan.

Onlangs meldde Bloomberg dat we er een zullen krijgen in 2021 en we hebben ook gemeld dat er mogelijk een nieuwe afstandsbediening in de maak was, hoewel dat een apparaat van een derde partij bleek te zijn.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Chris Hall.