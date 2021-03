De volgende generatie Apple TV zal een geheel nieuwe afstandsbediening hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens bronnen die met 9to5Mac hebben gesproken, zal de volgende generatie Apple TV een nieuw ontwerp op afstand hebben.

We wachten al een tijdje op een verfijnde Apple TV om de Apple TV 4K op te volgen en het lijkt erop dat het in 2021 zou kunnen zijn wanneer hij eindelijk arriveert - de oudere 4K-box debuteerde op het evenement van Apple eind 2017 toen ook de iPhone X werd onthuld.

In augustus 2020 suggereerde Bloomberg dat er zeker een nieuwe Apple TV op komst was met een snellere processor, wat logisch zou zijn.

Qua hardware heeft het dus zeker een update nodig, maar het aantal geruchten over het nieuwe product is vrij laag in vergelijking met andere Apple-apparaten. Zeker met de komst van de Apple TV + streamingdienst waren we verrast dat Apple niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om zijn tv-hardware te herzien, ook al zijn AirPlay 2 en de Apple TV-app nu uitgerold naar verschillende tvs als onderdeel van de ingebouwde software.

Een nieuwe Apple TV is zeker minder interessant in vergelijking met zoiets als een iPad waarvan we vaak veel weten over pre-lancering, maar we hebben helemaal niet veel gehoord over de nieuwe doos, afgezien van het feit dat er een onderweg is. .

Toch geeft de informatie over de nieuwe afstandsbediening wat geloof aan de geruchten dat het apparaat inderdaad onderweg zal zijn. Volgens 9to5Mac heeft het model de codenaam B519 (de huidige afstandsbediening was B439).

De huidige Siri-afstandsbediening heeft een touchpad dat de meningen verdeelt en het zou heel goed kunnen dat er belangrijke wijzigingen op komst zijn voor de belangrijkste bedieningselementen van de afstandsbediening.

Geschreven door Dan Grabham.