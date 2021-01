Apple Fitness + op uw tv downloaden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + werd eind 2020 gelanceerd en biedt Apple-gebruikers een fitnesservaring in studiostijl, vergelijkbaar met die van FIIT en Peloton .

De abonnementsservice biedt een scala aan soorten activiteiten, van HIIT tot yoga, en is gebouwd met de Apple Watch in gedachten. Als je echter de zeer geschikte, perfect uitziende instructeurs op je grote scherm wilt zien, in plaats van op je iPhone of iPad, dan ben je hier aan het juiste adres.

Hier leest u hoe u Apple Fitness + op uw tv kunt krijgen.

Om Apple Fitness + op je tv te krijgen, heb je een Apple TV 4K of Apple TV HD nodig . Op het Apple TV-model dat je hebt, moet tvOS 14.3 of hoger draaien en je moet de Fitness-app gebruiken.

Om Fitness + te laten werken op uw compatibele Apple TV, en dus uw grote scherm:

Open de Fitness-app op Apple TV Selecteer je naam, of selecteer Overig als je je naam niet ziet Tik op Connect op je Apple Watch (open de Workout-app op je Watch als je niet op Connect kunt tikken) Tik op Doorgaan als daarom wordt gevraagd Voer de code van Apple TV in op uw Apple Watch

Opmerking: zorg ervoor dat op uw Apple Watch watchOS 7.2 of hoger wordt uitgevoerd, ontgrendeld is en Bluetooth is ingeschakeld.

Op dit moment is Fitness + alleen compatibel met AirPlay voor audio. Dit betekent dat je het geluid van de training die je kiest in Fitness + via AirPlay kunt afspelen op een AirPlay-compatibele speaker, zoals de HomePod of Sonos Arc bijvoorbeeld, maar niet de video.

Fitness + ondersteunt momenteel geen video-AirPlay, dus als je een oudere Apple TV hebt die verschijnt wanneer je bijvoorbeeld AirPlay selecteert, wordt alleen het voorbeeld van de training die je selecteert op je tv afgespeeld. Zodra u de volledige training start, krijgt u een zwart scherm en alleen de audio.

Nogmaals, net als AirPlay is Screen Mirroring for Fitness + beperkt tot alleen het voorbeeld van een training. U kunt uw iPhone- of iPad-scherm op uw tv zien en u zult zelfs het scherm zien waarop de training verbinding maakt met uw Apple Watch, maar wanneer de training begint, wordt uw tv-scherm zwart.

Kortom, nee. Niet op het moment. Fitness + werkt niet op Mac, maar het zou ons niet verbazen als er in de toekomst ondersteuning wordt toegevoegd. We zullen deze functie updaten als er ondersteuning komt.

Geschreven door Britta O'Boyle.