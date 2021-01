Apple verlengt Apple TV + -proeven opnieuw

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een mooi voordeel van het kopen van een nieuw Apple-apparaat in het afgelopen jaar en een beetje is de toevoeging van een gratis jaar Apple TV + om er daarnaast van te genieten, waarbij de streamingdienst van Apple langzaamaan volloopt met dingen die het bekijken waard zijn.

Apple blijft de vervaldatum van die jaarlijkse gratis abonnementen echter verschuiven, wat meer dan welkom is, zij het een beetje verwarrend. Het had ze eerder verlengd tot februari 2021, en wordt nu weer verlengd tot eind juni 2021.

Dat betekent dat sommige gelukkige mensen bijna twee jaar gratis dienst zullen hebben, als ze vroeg genoeg opspringen en nooit opzeggen. De in aanmerking komende personen zullen een e-mail ontvangen om hen te laten weten, maar hoeven niets te doen om de extensie te activeren.

Degenen die daadwerkelijk voor de service betalen, moeten ondertussen winkeltegoed op hun winkelaccount krijgen om de freebies te compenseren, inclusief degenen die toegang krijgen via een Apple One-abonnement .

Apple heeft niet precies duidelijk gemaakt waarom het de wijziging opnieuw aanbrengt, maar het kan zijn dat het zoveel mogelijk originele inhoud voor het publiek wil krijgen voordat hun proefperiode afloopt. Binnenkort komen er een aantal grotere projecten uit, waaronder de oorlogsfilm Cherry met Tom Holland-front.

Of dit alles zich vertaalt in een geweldige vooruitzichten voor de streamingdienst van Apple op de lange termijn, is moeilijker te beoordelen, maar je kunt je niet voorstellen dat het ideaal is dat gratis extensies een primair hulpmiddel zijn om het abonneebestand op zijn plaats te houden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.