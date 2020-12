Hoe u uw HomePod instelt als de standaardluidspreker voor Apple TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - U kunt een HomePod slimme luidspreker gebruiken met uw Apple TV 4K settopbox . Sinds de release van de tvOS 14.2- software-update in 2020, heb je de HomePod in slechts een paar eenvoudige stappen als standaardluidspreker kunnen instellen. Dat betekent dat uw Apple TV 4Ks audio kan door middel worden gepompt naar een enkelvoudige HomePod of zelfs een Stereopaar - inclusief audio van al je favoriete apps en games. Hier leest u hoe u uw HomePod instelt als uw standaardluidspreker voor Apple TV.

Allereerst moet u ervoor zorgen dat alle benodigde hardware up-to-date software draait. U hebt een HomePod met iOS 14.2 of hoger nodig en een Apple TV 4K met tvOS 14.2 of hoger. U moet ook een huis hebben ingesteld in de Woning-app en zowel uw Apple TV 4K als HomePod in dezelfde kamer.

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar voor de Apple TV 4K en de originele HomePod. Het werkt niet met de Apple TV HD of de HomePod Mini.

Nadat u de bovenstaande stappen heeft gevolgd, kunt u uw HomePod snel op een aantal verschillende manieren instellen als uw standaardluidspreker met Apple TV. U kunt het doen via uw Apple TV 4K of via de Home-app op uw iPhone of iPad. Beide manieren zijn heel gemakkelijk en kunnen in minder dan een minuut worden gedaan.

Hier leest u hoe u uw HomePod rechtstreeks via uw Apple TV 4K-settopbox als uw standaardluidspreker instelt:

Open Instellingen op uw Apple TV 4K. Klik op Video en audio. Selecteer uw HomePod.

Als je je HomePod niet als standaardluidspreker wilt instellen via je Apple TV 4K, gebruik je de Home-app op je iPhone of iPad:

Start de Home-app. Tik op het huispictogram op je iPhone Ga op iPad naar de volgende stap. Tik op de naam van de kamer met je Apple TV 4K. Tik en houd vast op uw Apple TV 4K. Tik op het pictogram Instellingen. Tik op Standaard audio-uitgang. Selecteer de HomePod die u wilt gebruiken. Alleen HomePods in dezelfde kamer als de Apple TV 4K zijn beschikbaar.

HomePods in een " Stereopaar " kan ook worden gebruikt als uw standaard speaker. Tik op Terug nadat je je HomePod hebt geselecteerd. Tik op de X-knop om uw voorkeuren op te slaan.

En dat is het! Nu wordt al het geluid van uw Apple TV 4K via uw HomePod slimme luidspreker geleid, inclusief navigatiegeluiden en geluiden van games.

Bekijk de ondersteuningspagina van Apple voor informatie over het instellen van thuisbioscoopaudio met HomePod en Apple TV 4K .

Geschreven door Maggie Tillman.