Apple TV 4K 2: specificaties, functies, geruchten en releasedatum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste versie van Apples settopbox, de Apple TV 4K , is meer dan drie jaar geleden uitgebracht, dus de kans is groot dat er binnenkort een nieuwe Apple TV komt.

Voor deze samenvatting noemen we de Apple TV van de volgende generatie de "Apple TV 4K 2". Aangezien Apple het bestaan van een nieuwe streaming mediaspeler echter nog moet bevestigen (of die zelfs in de maak is), kan de naam veranderen als en wanneer deze verschijnt. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Ergens in 2021

Maar in de lente of herfst?

Apple plant naar verluidt een geüpgradede settopbox voor 2021. Het zal een sterkere gamingfocus hebben, een bijgewerkte afstandsbediening en een nieuwe processor, volgens Bloombergs Mark Gurman , die opmerkte dat deze veranderingen "enkele" problemen van de box zullen oplossen, maar het product heeft meer veranderingen nodig om concurrerend te blijven.

De Japanse site Nikkeibelieves Apple zal ergens in 2021 een nieuwe Apple TV-settopbox uitbrengen.

Houd er rekening mee dat er sinds begin 2020 tekenen zijn van de nieuwe Apple TV en afstandsbediening in iOS- en tvOS- code, dus een lancering ergens in 2021 is waarschijnlijk. In het afgelopen decennium heeft Apple in maart zes speciale evenementen gehouden. Maar de laatste vernieuwde Apple TV van het bedrijf, de Apple TV 4K van de vijfde generatie , debuteerde in september 2017. Dat jaar hield Apple geen speciaal evenement in het voorjaar. Iedereen kan dus raden wanneer het volgende model in 2021 wordt gelanceerd.

Geen nieuw ontwerp; verwacht dezelfde zwarte doos

De dongle-versie ging ooit de ronde

Er zijn nog geen lekken om het ontwerp van de nieuwe Apple TV te onthullen, en op basis van de huidige berichtgeving wijst niets erop dat Apple het uiterlijk van de doos, dat al een paar jaar niet is bijgewerkt, daadwerkelijk zal herzien. Apple staat er echter om bekend dat het voor sommige productlijnen vasthoudt aan hetzelfde ontwerpschema. Kijk maar naar het huidige MacBook-assortiment ; afgezien van het feit dat het slanker en lichter werd en jaren geleden een aanraakbalk toevoegde, heeft het in tien jaar geen substantiële ontwerpupdate ondergaan.

In 2018 overwoog Apple naar verluidt een goedkopere Apple TV-dongle - net als de Amazon Fire Stick of Roku-streamingstick. Volgens de informatie zou het apparaat beschikbaar zijn tegen een lagere prijs dan de huidige Apple TV en zou het op de achterkant van een tv kunnen worden aangesloten. Maar we hebben er verder geen geruchten over gezien.

Kan A12X Bionic-, A12- of A14X-chips uitvoeren

Volgens geruchten nieuwe controller, mogelijk een gamepad

U1-chip voor locatiebepaling of basisstation verwacht

LeakerJon Prosser , die een matige staat van dienst heeft en vaak rapporten bevestigt, beweerde dat de volgende Apple TV zal worden geleverd met een A12X Bionic-chip, maar 9to5Mac heeft gesuggereerd dat het een A14-chip zal gebruiken , dezelfde chip die wordt gebruikt in de iPhone 12-serie . Ondertussen zei leaker Fudge , die in het verleden accuraat was, dat Apple aan meerdere Apple TV-settopboxen werkt: de ene heeft een A12-chip en de andere heeft een A14X-chip en biedt mogelijk console-achtige prestaties.

Apple werkt volgens Bloomberg aan een nieuwe Apple TV met een vernieuwde afstandsbediening. De controller werd begin 2020 ook opgemerkt in de iOS 14-code. Er wordt verwacht dat hij een Find My iPhone-achtige functie zal hebben waarmee je de afstandsbediening kunt lokaliseren wanneer deze verloren is gegaan. Apple zou ook samenwerken met ontwikkelaars om games op console-niveau naar de Apple TV te brengen, dus een nieuwe set-top box met een bijgewerkte controller die meer op gaming is gericht, zou aan dek kunnen zijn.

Leaker @Jioriku , die door veel rapporten als betrouwbaar wordt aangehaald, beweerde dat Apple zijn eigen gamecontroller maakt en dat de "Apple TV 6" met een A12X Bionic-chipset een "absolute krachtpatser van een machine" is. Het gaat goed om met warmte, merkte de leaker op, maar er zijn geen ontwerpwijzigingen. Verwacht dezelfde zwarte doos.

Volgens leaker Jon Prosser zal de nieuwe Apple TV van Apple naar verluidt een U1-chip bevatten . De Apple TV werkt als een Ultra-Wideband-basisstation voor het volgen van de locatie terwijl u door uw huis loopt met andere met U1 uitgeruste apparaten. Het gebruikt ook locatiegebaseerde informatie voor mediabediening, helderheid, volume, deursloten en meer, en integreert met HomeKit-apparaten. De HomePod kan u zelfs waarschuwen als er apparaten bij u thuis zijn meegenomen terwijl u weg bent.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende Apple TV:

Geschreven door Maggie Tillman.