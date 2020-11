Apple TV komt naar Xbox Series X en S, plus Xbox One

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple TV zal binnenkort beschikbaar zijn op de Xbox-consolesfamilie. Het zal vanaf de lancering op 10 november beschikbaar zijn voor de Xbox Series X en S en zal vanaf die dag ook beschikbaar zijn om te downloaden op Xbox One.

De Apple TV-app geeft toegang tot duizenden shows en films en is ook de thuisbasis van Apple TV + - de streamingdienst met Apple Originals, zoals Ted Lasso en Mythic Quest.

Bestaande TV + -abonnees kunnen shows streamen via de app op de volgende en huidige generatie consoles, terwijl nieuwe abonnees via de app zelf kunnen betalen.

Er is nog geen woord over de kwaliteit van streams, of het nu 4K HDR (of zelfs Dolby Vision) zal zijn.

Naast Apple TV zullen de Xbox Series X en S gastheer zijn voor de overvloed aan media-apps die al beschikbaar zijn op Xbox One, zoals Netflix, Amazon Prime Video, Disney + en Hulu.

Nu zal tv beschikbaar zijn in het VK, terwijl meer gespecialiseerde services, zoals het WWE-netwerk, te vinden zijn in de app store.

Naast Xbox zal Apple TV vanaf de lancering ook op PlayStation 5 verschijnen, als onderdeel van het media-aanbod van de Sony-console.

Geschreven door Rik Henderson.