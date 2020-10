Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De apps en casting-services van Apple zijn al lang afwezig bij de twee grootste merken van gameconsoles, in de vorm van Xbox- en PlayStation-apparaten.

Dat is een blinde vlek die het nu blijkbaar wil oplossen, misschien nadat ze zich realiseerden hoeveel mensen hun thuisconsole gebruiken als een primaire mediahub voor hun tv. Apple werkt naar verluidt samen met zowel Microsoft als Sony om de Apple TV-app binnenkort naar hun consoles te brengen.

Het Xbox-onderdeel hiervan is concreter: sommige gamers van het Xbox Insider-testprogramma zien de mogelijkheid om voor het eerst een Apple TV-app te gebruiken, die nog nooit eerder op het platform beschikbaar was.

Vervolgens heeft een bron het team van 9to5Mac getipt dat het gelooft dat Apple volgens dit beleid ook met Sony samenwerkt om dezelfde functionaliteit naar PlayStation-consoles te brengen, of dat nu de bestaande PS4 is of de binnenkort uit te brengen PS5.

Het is niet zo verwonderlijk dat Apple plannen zou maken rond beide ecosystemen, vooral in het licht van de zeer openbare ruzie met Microsoft over apps voor het streamen van games op zijn eigen iOS- en iPadOS-platforms.

Die bron gaf ook aan dat HomeKit-ondersteuning mogelijk ook komt voor de consoles langs de lijn, wat intrigerend zou zijn, en zou ook kunnen aangeven dat AirPlay 2 ook zou kunnen volgen, waardoor de consoles geweldige casting-apparaten voor Apple-gebruikers worden.

Voorlopig is er echter geen officiële bevestiging bij, dus we tasten in het duister wat betreft een tijdlijn voor mogelijke releases.

Geschreven door Max Freeman-Mills.