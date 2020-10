De goedkoopste en snelste manier om Apple TV + op uw tv te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tv-dienst van Apple - Apple TV + - biedt een scala aan nieuwe en exclusieve inhoud aan abonnees. Apple neemt het op tegen Netflix, Amazon Video en Disney +, om ervoor te zorgen dat u zich abonneert op de service, maar u krijgt ook toegang tot Apple TV + op een breed scala aan platforms.

Toegang via Apple-apparaten is eenvoudig genoeg - ga gewoon naar de Apple TV-app op je iPad, iPhone of Mac - maar je hebt er ook toegang toe via smart-tvs en, belangrijker nog, een reeks streamingboxen.

Hoewel je tv de app misschien niet aanbiedt - tenzij je de nieuwste Samsung-tv hebt - is de beste manier om toegang te krijgen tot de inhoud van Apple via Roku of Amazons Fire TV Stick, waar de Apple TV-app beschikbaar is.

De goedkoopste manier om Apple TV + op je tv te krijgen, is met de Roku Express of de nieuwe Amazon Fire TV Stick Lite. Beide apparaten zijn betaalbaar, maar ondersteunen alleen streaming tot 1080p.

Als je verbinding maakt met een tv die alleen Full HD ondersteunt, is dat geen probleem, je mist niets, waardoor beide apparaten een uitstekende keuze zijn voor een tweede tv of een tv in de slaapkamer. De Roku Express is een kleine doos die via een kabel wordt aangesloten op de HDMI-ingang van je tv.

Het wordt geleverd met een IR-afstandsbediening - dus je hebt een gezichtslijn nodig - maar het is heel gemakkelijk om door de interface te navigeren en er is ondersteuning voor een breed scala aan tv-services buiten Apple TV - Netflix, Amazon Video, BBC iPlayer, Now TV, Hulu, HBO Nu en meer, afhankelijk van uw regio. Het nadeel is dat het geen HDR ondersteunt.

Als alternatief kan de Amazon Fire TV Stick rechtstreeks op uw tv worden aangesloten, waardoor u toegang hebt tot een breed scala aan services. Het is natuurlijk eerst ontworpen voor de inhoud van Amazon, maar ondersteunt ook Netflix, Apple TV en nog veel meer.

Afkomstig van Amazon ondersteunt het ook Alexa, wat betekent dat je spraakgestuurd zoeken rechtstreeks vanaf de afstandsbediening kunt gebruiken. Hoewel het ook alleen 1080p is, ondersteunt het wel enkele HDR-formaten.

Als je meer geïnteresseerd bent in het profiteren van Apples ondersteuning voor 4K HDR-inhoud, dan heb je iets geavanceerder nodig, hoewel niet veel duurder. Hoewel Apple TV 4K de voor de hand liggende keuze lijkt, kunt u voor veel minder geld toegang krijgen tot de tv-services.

Onthoud dat u niet alleen toegang krijgt tot Apple TV + via de Apple TV-app, maar ook tot alle iTunes TV-inhoud die u in het verleden hebt gekocht.

De Amazon Fire TV Stick 4K is de voor de hand liggende keuze voor diegenen die de beste kwaliteit van Apple TV willen, maar zonder meer te betalen dan nodig is. Deze streamingstick lijkt erg op de Fire TV Stick hierboven, maar ondersteunt 4K-resoluties en ondersteunt Dolby Vision HDR - die Apple TV ook biedt.

Anders is de ervaring vrijwel hetzelfde, met een volledig scala aan services (Netflix en Amazon bieden beide ook Dolby Vision), maar houd er rekening mee dat je een tv nodig hebt die Dolby Vision ondersteunt als je dat wilt.

Als je geen Dolby Vision TV hebt en niet van plan bent er een te kopen, dan is de Roku Streaming Stick + een fantastisch alternatief. Het ondersteunt 4K HDR, zodat uw inhoud er nog steeds geweldig uitziet en we zijn altijd onder de indruk geweest van de prestaties van dit apparaat. We vermoeden dat de meeste 4K-tv-bezitters de Roku zullen kiezen.

Er is ook de Roku Premiere die iets goedkoper is dan de Streaming Stick +, maar we geven er de voorkeur aan om de stick achter de tv en uit het zicht te hebben weggestopt.

Dat zijn de goedkoopste manieren om Apple TV + op je tv te krijgen, of het nu een kleine Full HD-tv is, of als je voor de beste kwaliteit wilt gaan die de service te bieden heeft.

