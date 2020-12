Tips en trucs voor Apple TV: de ultieme gids

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Apple de bijgewerkte Apple TV bedacht, gooide deze deze als een hub voor alles in je woonkamer. Of het nu gaat om films, games, Netflix, BBC iPlayer of smart home control, je zou het allemaal kunnen doen vanuit deze eenvoudige kleine ronde vierkante plastic doos.

Hoewel de hardware zelf al een paar jaar geen update heeft gehad - zoals Apple heeft samengewerkt met tv-makers van derden om zijn diensten aan slimme televisies toe te voegen - is het een concept dat gestaag is geüpgraded en geëvolueerd, tot het punt waarop het nu is 4K HDR-content, en - met de lancering van Apple Arcade - kun je zelfs gamen met een goede gamecontroller van PlayStation of Xbox.

Ondanks dat het heel eenvoudig te gebruiken is, valt er nog genoeg te ontdekken in de settopbox van Apple in de woonkamer. Of het nu gaat om het uitzoeken waar die live achtergronden zijn gefilmd, het organiseren en verwijderen van apps of het inschakelen van de donkere modus. Je vindt het in deze lijst.

Neem een kijkje hieronder en laat het ons weten als we iets hebben gemist dat de moeite waard is om op te nemen.

Vergeleken met de simplistische schoonheid die de originele Apple TV-afstandsbediening was, is de nieuwere een beetje ingewikkelder, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het supereenvoudig. Het primaire bedieningselement is natuurlijk dat touchpad bovenaan.

Zie dit als hetzelfde als een trackpad op een MacBook. Je kunt eroverheen vegen; omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. U kunt erop klikken door er stevig op te drukken, of u kunt er gewoon zachtjes op tikken. Door erop te klikken, selecteert u om apps, shows, films enz. Te starten. Zachtjes tikken wordt zelden gebruikt, maar kan soms nuttig zijn.

Net als het touchpad zijn de fysieke knoppen op de afstandsbediening ook gemakkelijk te gebruiken. Bovenaan zijn de Menu- en Apple TV-knoppen. Daaronder heb je de volumeknop, de afspeel- / pauzeknop en de Siri / spraakbesturingsknop. De Apple TV 4K-afstandsbediening is een klein beetje anders, maar het kernconcept is hetzelfde.

Heb je ooit gemerkt dat je dingen doorklikte om te bekijken en besefte dat je 30 menus diep was? Nou, je bent niet de enige, maar in plaats van een aantal keren op de menuknop op de afstandsbediening te klikken om terug te gaan naar het startscherm van Apple TV (zoals de meeste mensen doen), druk je gewoon lang op een enkele knop. De menuknop eigenlijk.

Het is zo duidelijk; het is brilliant. Nu kun je voorkomen dat je de gevreesde duimpramp krijgt.

We zijn gewend om naar onze multitasking- of recente apps-weergaven te gaan op onze smartphones, maar waarschijnlijk niet op onze tvs. Met Apple TV is de software losjes gebaseerd op iOS, en dus kun je de recente apps-weergave daadwerkelijk laden, die je gestapelde miniaturen / kaarten laat zien van eerdere of recente apps die je hebt gebruikt.

Het enige dat u hoeft te doen, is dubbeltikken op de tv-knop en u start deze weergave. Om de app te kiezen waarnaar u wilt overschakelen, veegt u over het aanraakgevoelige bedieningspaneel aan de bovenkant van de afstandsbediening.

Als een app niet meer reageert of problematisch wordt, is dit een erg handige manier om hem te doden voordat je hem opnieuw start. Open gewoon de recente apps-weergave, veeg tot je bij de app komt, veeg vervolgens omhoog over het bedieningselement, gooi het van het scherm en - daarbij - sluit het af.

In de laatste paar Apple TV-generaties is Siri geïntegreerd om het mogelijk te maken om films of tv-programmas op te vragen met je stem. Het enige dat u hoeft te doen, is op de kleine knop op de afstandsbediening te drukken die eruitziet als een microfoon. Houd het ingedrukt terwijl u uw verzoek indient en laat het los, en u zou de tekst in realtime op het scherm moeten zien verschijnen, gevolgd door relevante resultaten.

Je kunt zoiets zeggen als Speel Spider-man Homecoming of, terwijl je een bepaalde film of programma bekijkt, kun je vragen wie er in die scène zit of wie de film heeft geregisseerd, en de resultaten verschijnen in een pop-upafbeelding op de onderkant van het scherm.

Het is niet alleen van toepassing op inhoud van Apples eigen iTunes-services. Er zijn een aantal andere inhoudsproviders die kunnen worden doorzocht met Siri, dus zelfs als u er geen eigenaar van bent, kunt u ernaar kijken (op voorwaarde dat u het ergens anders kunt streamen).

Kies het app-pictogram dat u wilt verplaatsen, houd vervolgens de selectieknop op de afstandsbediening ingedrukt en u ziet plotseling het pictogram trillen (vergelijkbaar met hoe app-pictogrammen trillen in iOS), wat betekent dat u het naar links, rechts, omhoog, of omlaag met uw afstandsbediening. Gebruik gewoon het touchpad en druk nogmaals op de selectieknop om de zaken in te stellen. Simples.

Net als bij de iPhone, kunt u dat ook doen als u een map met veel apps of mappen wilt maken om uw startscherm op te ruimen. Beweeg gewoon het ene pictogram over het andere en kijk hoe het automatisch een map maakt.

Als u een app helemaal wilt verwijderen, kunt u deze verwijderen. Kies degene die u wilt verwijderen, houd vervolgens de selectieknop / touchpad op de afstandsbediening ingedrukt totdat het pictogram begint te trillen en druk op Afspelen / Pauze om een nieuw menu te openen. Klik vanaf daar op "verwijderen".

Een van de meest vervelende dingen aan elk home entertainment-apparaat is de afstandsbediening, vooral als u deze moet gebruiken voor het invoeren van tekstverzoeken. Als u een van de weinige - zo niet de enige - mensen op deze wereld bent die nooit een afstandsbediening kwijtraakt, moet u nog steeds lijden onder de ervaring van het handmatig klikken op elke letter tijdens het zoeken.

Maar zoals bij de meeste dingen in het leven, is daar een app voor.

Mocht u ooit uw Apple TV-afstandsbediening verliezen of gewoon een toetsenbord willen gebruiken om een vraag te typen, download dan de gratis Remote-app op uw iPhone, iPod Touch, iPad of zelfs - zou u het geloven - op uw Apple Watch. Het is een mooi, gemakkelijk iets (en bijna onmogelijk te verliezen).

Wanneer u het voor het eerst instelt, zoekt het naar Apple TV-boxen in uw netwerk, en als u vervolgens degene heeft geselecteerd waarmee u het wilt gebruiken, voert u een code in die op uw scherm wordt weergegeven en boem, u zijn klaar.

Als je op zoek bent naar een specifiek deel van een film of er een hebt gemist toen je de kamer verliet om dat ding te pakken (je bent vergeten wat het was), kun je terug scrubben door de videotijdlijn door op de pauzeknop te drukken en vervolgens naar links te vegen op het touchpad totdat u de scène vindt die u zoekt. Terwijl je scrubt, wordt een voorbeeldminiatuur boven de tijdlijn weergegeven die in realtime wordt bijgewerkt, dus het is supernauwkeurig.

Als je liever een beetje ouderwets gaat, kun je gewoon op de linker- of ritzijde van het touchpad klikken om in stappen van 10 seconden terug of vooruit te gaan.

Deze is handig voor degenen onder u die moeite hebben met horen of gewoon een buitenlandse film willen kijken maar toch begrijpen wat er gebeurt: met Apple TV kunt u ondertitels inschakelen. Er zijn een paar manieren om dit te doen, maar verreweg de gemakkelijkste manier is om naar beneden te vegen terwijl je naar een programma kijkt.

Je ziet dan opties om ondertitels in te schakelen vanaf de bovenkant van het scherm, als ze beschikbaar zijn. Daredevil op Netflix laat je bijvoorbeeld kiezen uit Engels, Frans, Duits en Spaans. Geweldig.

Net als elk ander besturingssysteem ter wereld, kunt u een donker thema op uw Apple TV hebben. Standaard is het ingesteld op het lichte thema, dus ga naar Instellingen> Algemeen> Uiterlijk en kies dan de "Donker" optie, of je kunt het automatisch laten wisselen als het avond is door "Automatisch" te selecteren.

Een van de coolste dingen aan het bezit van een Apple TV is de slow-motion landschapsvideo in de live wallpapers / screensavers die na een paar minuten activiteit verschijnen. Om erachter te komen waar het zich bevindt (als u het niet zeker weet), raakt u het touchpad op de afstandsbediening lichtjes aan en verschijnt er tekst op het scherm die u vertelt waar het zich bevindt.

Meestal zie je die geweldige live wallpaper-scènes alleen als de tv een paar minuten inactief is geweest. Maar u kunt het handmatig activeren. Ga naar het startscherm en druk nogmaals op de Menu-knop, en het zal in de screensaver-modus gaan.

U kunt uw Apple TV hernoemen. Ja - wie wist het? Dit is handig als je meer dan één Apple TV in huis hebt en altijd wilt weten welke op je netwerk zit. Om uw Apple TV een naam te geven, gaat u naar Instellingen> Algemeen> Over> Naam. Op dat moment kunt u kiezen uit de standaardlijst met namen van Apple.

Met Apple kunt u uw Apple TV een naam geven op basis van de kamer waarin deze zich bevindt, zoals de woonkamer, maar als u nog creatiever wilt worden, kunt u een aangepaste naam opgeven. We hebben de onze Bob genoemd. Hallo Bob!

Als u de video- en audiokwaliteit wilt aanpassen, gaat u naar Instellingen> Video en audio, en hier vindt u een hele reeks opties. U kunt de resolutie wijzigen of de framesnelheid van de tv afstemmen op de inhoud.

U kunt er zelfs voor kiezen om die navigatieklikken uit te schakelen, zodat het niet elke keer dat u over het touchpad swipet terwijl u door lijsten en app-pictogrammen bladert, dat rare blippen doet.

Een van de handigste opties in het Apple TV-systeem is de mogelijkheid om een pincode toe te voegen aan inhoud met een specifieke beoordeling (of hoger), zodat uw kinderen niet per ongeluk iets kunnen bekijken dat u ongepast acht. Het enige nadeel van deze native optie is dat deze alleen van toepassing is op iTunes-inhoud: dus films en tv-programmas die je via Apple hebt gekocht of gehuurd.

Ga naar Instellingen> Algemeen> Beperkingen om een pincode in te stellen. Het zal u vragen om een pincode in te stellen zodra u deze hebt ingeschakeld. Als je naar beneden scrolt in de lijst, zie je "Toegestane inhoud". Hier kun je kiezen welke muziek of podcasts zijn toegestaan, en kun je classificaties instellen voor films en tv-programmas.

Als uw kinderen in orde zijn met het bekijken van inhoud met een beoordeling van 12, kunt u dat als uw minimum kiezen, en elke keer dat u een film probeert te bekijken met een beoordeling van 15 of 18, wordt u gevraagd uw pincode in te voeren die u eerder hebt ingesteld. Voor andere services, zoals Amazon Prime, moet u de eigen opties voor ouderlijk toezicht van die provider doorlopen.

Als je je favoriete programmas wilt bekijken zonder de rest van het huis te storen, kun je een koptelefoon koppelen aan je Apple TV. Open het menu Instellingen, ga naar "Afstandsbedieningen en apparaten" en scrol omlaag naar "Bluetooth". Nu zie je een lijst met beschikbare apparaten.

Als je al een AirPods- of Beats-koptelefoon hebt met de Apple H1-chip erin, dan is je koptelefoon al gekoppeld aan de tv door de magie van iCloud. Voor alle anderen, plaats ze in de koppelingsmodus en wacht tot ze verschijnen in de "Andere apparaten".

Dezelfde methode is ook van toepassing op Bluetooth-toetsenborden en gamecontrollers. Elke controller heeft zijn eigen methode om hem in de koppelingsmodus te plaatsen. Met de Xbox draadloze controller houd je bijvoorbeeld de Connect-knop een paar seconden ingedrukt. Bij de PlayStation DualShock 4 houd je de PS en Share knoppen samen ingedrukt tot het lampje gaat knipperen.

Er is zowel een lange als een korte manier om uw Apple TV in slaapstand te brengen. U kunt - natuurlijk - door het instellingenmenu gaan door te navigeren naar Instellingen> Nu slapen. De eenvoudigste manier is echter om de Home / Apple TV-knop ingedrukt te houden totdat je een smal zijmenu van rechts in het scherm ziet schuiven.

Hier zie je een grote knop met de tekst "Sleep". Als u hierop drukt, wordt de Apple TV uitgeschakeld en gaat uw tv (en alle andere aangesloten apparaten) in de stand-bymodus.

