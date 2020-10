Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple biedt zijn eigen tv- en filmstreamingservice genaamd Apple TV + (of Apple TV Plus). De nieuwe service, die wordt gezien als de directe rivaal van Apple voor Netflix, Amazon Prime Video en Disney + , biedt alleen originele programmering - allemaal via de bestaande Apple TV-app voor meerdere apparaten. Hier is alles wat u moet weten.

Apple TV + is de thuisbasis van Apple voor originele films en series.

Het is beschikbaar met een maandelijks abonnement en beschikbaar op verschillende platforms via de nieuwste versie van de Apple TV-app. Apple TV + biedt advertentievrije, exclusieve inhoud die ofwel groen is verlicht of door Apple zelf is geproduceerd. Om het succes van zijn eerste uitstapje naar originele inhoud te helpen verzekeren, werkt Apple samen met enkele van de grootste namen in Hollywood, zoals Steven Spielberg, Oprah Winfrey, JJ Abrams en zelfs Big Bird.

Apple TV + is beschikbaar in meer dan 100 landen, waaronder de VS en het VK.

U kunt zich abonneren op Apple TV + en deze bekijken via de Apple TV-app die beschikbaar is op meerdere apparaten .

Apple TV + kost slechts £ 4,99 / $ 4,99 per maand voor een gezinsabonnement . U kunt echter een beetje besparen als u zich abonneert op Apple One , dat najaar 2020 lanceert, waarin andere Apple-streamingdiensten met korting worden gebundeld. Geïnteresseerde gebruikers kunnen verder een proefperiode van zeven dagen krijgen naar Apple TV + om gratis inhoud te bekijken.

Ten slotte geeft Apple iedereen die een nieuwe iPhone, iPad, iPod touch, Mac of Apple TV koopt, gratis een jaar Apple TV +.

De dienstenbundel van Apple voor Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + en Fitness + is gelanceerd in oktober 2020. Dat betekent dat je je nu kunt abonneren op Apple TV + via een van de drie verschillende Apple One-bundelniveaus: Individual, Family en Premier. De individuele en gezinsabonnementen van Apple One zijn beschikbaar in meer dan 100 landen en regios, waaronder de VS en het VK. Het Premier-plan is ook gelanceerd, maar alleen in de VS, het VK, Canada en Australië.

Dit is hoeveel elke Apple One-laag bij de lancering kost:

Individueel: u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand.

u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand. Gezin: maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand.

maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand. Premier: bevat alle andere voordelen, maar verhoogt de iCloud-opslag tot 2 TB per maand en voegt abonnementen toe aan de News + tijdschrift- en krantenservice en de nieuw aangekondigde Fitness + -service voor £ 29,95 / $ 29,95 per maand.

Nieuwe abonnees kunnen deze stappen volgen om zich te abonneren op Apple One:

Open de Instellingen- app op uw iOS-apparaat. Ga naar je naam bovenaan Instellingen. Selecteer het menu Abonnementen . Selecteer Apple One kopen. Kies de Apple One-laag die u wilt. Selecteer Start gratis proefperiode .

Als je al een Apple-abonnement hebt, zoals Apple TV +, ontvang je een pro rata restitutie voor de resterende dagen van je bestaande abonnement (en).

Raadpleeg onze handleiding over Apple One voor meer informatie .

Elke nieuwe iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV of Mac die na 10 september 2019 is gekocht, komt in aanmerking voor een gratis jaarabonnement.

Schakel uw Apple-apparaat in en log in met uw Apple ID. Open de Apple TV-app. Zorg ervoor dat uw apparaat de nieuwste versie van iOS, iPadOS, tvOS of macOS gebruikt. Apple zei dat het aanbod onmiddellijk na het starten van de app moet worden gepresenteerd. Als dit niet het geval is, scrol je in Nu kijken omlaag totdat de aanbieding wordt weergegeven. Tik op Geniet 1 jaar gratis. Mogelijk wordt u gevraagd om uw Apple ID-wachtwoord in te voeren, uw factuurgegevens te bevestigen of een geldige betaalmethode toe te voegen.

Apple TV + is beschikbaar in de Apple TV-app op iOS- / iPadOS-apparaten en Mac. Het maakt ook deel uit van de Apple TV- gebruikersinterface voor settopboxen . Het is ook beschikbaar op bepaalde smart-tvs, evenals op Roku- en Amazon Fire TV-apparaten. Helaas is er momenteel geen Android-app.

U kunt zich abonneren op Apple TV + en deze bekijken op:

Een iPhone of iPod touch met de nieuwste versie van iOS.

Een iPad met de nieuwste versie van iPadOS.

Een Apple TV 4K of Apple TV HD met de nieuwste versie van tvOS.

Een Apple TV (3e generatie) met de nieuwste Apple TV-software-update.

Een smart tv of streamingbox die de Apple TV-app ondersteunt.

Een Mac met de nieuwste versie van macOS.

De site tv.apple.com in een Safari-, Firefox- of Chrome-webbrowser.

Je kunt Apple Originals bekijken in 4K HDR / Dolby Vision. De meeste titels bieden ook Dolby Atmos-geluid.

Apple TV + is gelanceerd met slechts negen Apple Originals die beschikbaar zijn om te bekijken, maar er zijn er de afgelopen maanden meer aan toegevoegd. Hier zijn enkele trailers:

Greyhound is een langverwachte film uit de Tweede Wereldoorlog met in de hoofdrol Tom Hanks. Kapitein Ernest Krause (Hanks) leidt een internationaal konvooi van 37 schepen over de Atlantische Oceaan om troepen en voorraden aan de geallieerde troepen te leveren.

Een geest is naar de boekwinkel van de buurt verhuisd en laat fictieve personages los in de echte wereld. Het is aan een bende van vier kinderen om ze terug te brengen naar hun huizen. Dit kindvriendelijke drama komt uit de Sesame Workshop.

Apple pakte deze sciencefiction-ruimtesaga op, ontwikkeld door Ronald D Moore, vooral bekend van de herstart van Battlestar Galactica in 2004. De show onderzoekt "wat er zou zijn gebeurd als de wereldwijde ruimterace nooit was geëindigd" en schittert met verschillende acteurs, waaronder Joel Kinnaman.

De tweede van de twee kindershows van de Sesame Workshop, Helpsters, is een leuk, kleurrijk edutainmentprogramma voor jongere kinderen. Denk aan Sesamstraat in 4K en Dolby Vision.

Oprah Winfrey organiseert dit interviewprogramma, met als thema auteurs en hun boeken, als onderdeel van een uitgebreide samenwerking met Apple. Ze werkt ook aan twee aankomende documentaires die worden uitgebracht op Apple TV +. De eerste gaat over seksuele intimidatie en heeft de werktitel Toxic Labour, de andere gaat over geestelijke gezondheid in samenwerking met Prins Harry.

See is een episch drama dat zich afspeelt in een dystopische toekomst waarin de mensheid bijna is weggevaagd door een virus. Jason Momoa speelt de rol van Baba Voss, een krijger, leider en voogd die een tweeling verwekt die met een nogal speciale kracht is geboren.

Snoopy en de bende schitteren in een geheel nieuw geanimeerd avontuur.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carrell schitteren in een serie over wat er achter de cameras gebeurt van de verschillende ochtendshows waar miljoenen Amerikanen elke dag mee wakker worden.

Servant is een psychologische thriller geschreven door Tony Basgallop en geproduceerd door M. Night Shyamalan, die vooral bekend is van Signs. De eerste aflevering van de serie is geregisseerd door Shyamalan zelf. Apple bestelde 10 afleveringen voor het eerste seizoen, en elke aflevering duurt een half uur.

"Amazing Stories" is een sci-fi en horror anthologiereeks gemaakt door Steven Spielberg. Het is een heropleving van de show uit de jaren 80 met dezelfde naam.

Deze serie volgt een team van ontwikkelaars van videogames. Rob McElhenney speelt de creatieve directeur van het bedrijf, terwijl andere castleden F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch en Jessie Ennis zijn. Charlie Day is ook een producer.

"Little America" is een anthologiereeks over het leven van immigranten in Amerika. Elke aflevering is geschreven door een andere schrijver, met de inhoud verzameld door Epic Magazine. Kumail Nanjiani en Emily V. Gordon, bekend van "The Big Sick", schreven de show.

The Banker is een waargebeurd verhaal met in de hoofdrol Anthony Mackie en Samuel L. Jackson als twee zakenlieden die de trend tegen het raciaal onderdrukkende establishment in de jaren zestig tegenstonden door Afro-Amerikanen te helpen een voet op de eigendomsladder te krijgen.

Dit is een geanimeerde muzikale komedieserie die het verhaal vertelt van een familie van verzorgers die in Central Park wonen. Het zal Josh Gad, Kristen Bell, Stanley Tucci en Titus Burgess als stempersonages spelen.

Home Before Dark is een dramaserie over Hilde Lysiak, een kinderjournalist die de krant Orange Street News publiceert in haar geboorteplaats Selinsgrove, Pennsylvania. Het sterren Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller en Kylie Rogers.

Apple mikt op een breed publiek. Apple heeft naar verluidt verklaard inhoud met naaktheid, rauwe taal en geweld te vermijden. Het bedrijf stopte zelfs Vital Signs , een autobiografische show over hiphopartiest Dr. Dre, omdat Apple-CEO Tim Cook naar verluidt "last" had van het gebruik van wapens, seks en drugs.

Met de Apple TV-app kunt u zich ook aanmelden voor services van derden.

Dit is te danken aan een Apple TV Channels-functie die los staat van een Apple TV + -abonnement. Apple werkt samen met Showtime, HBO, CBS All Access en anderen in de VS, evenals met BFI Player, Starzplay, Arrow TV en verschillende andere in het VK. U kunt extra betalen om toegang te krijgen tot die add-on-kanalen met uw iTunes-account voor alle betalingen en facturering.

Bekijk hier onze andere gids over de Apple TV-app.

Geschreven door Maggie Tillman.