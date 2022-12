Amazon overweegt zelfstandige live sportstreamingdienst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon overweegt naar verluidt een zelfstandige app die de thuisbasis wordt van zijn gestreamde live sport.

Het bedrijf toont momenteel live wedstrijden van de Premier League en tennistoernooien in het Verenigd Koninkrijk, plus NFL- en New York Yankees-wedstrijden in de VS als onderdeel van zijn Prime Video-dienst en -app. Er wordt echter gezegd dat het bedrijf de live sport wil verdubbelen en er wordt gekeken naar de mogelijkheid van een aparte applicatie.

The Information stelt dat "mensen die op de hoogte zijn van de gesprekken" beweren dat Amazon de nieuwe app intern heeft besproken, hoewel er geen woord is over de vraag of het een extra betaalde dienst zou zijn (bij Prime) of zelfs als het doorgaat.

We kunnen zien waarom Amazon zijn diensten zou willen scheiden. Amazon Prime Video is al een drukke aangelegenheid, met tv-shows en films die zijn inbegrepen bij een Prime-abonnement, en genoeg die dat niet zijn - waarvoor je extra moet betalen. Dan zijn er nog andere kanalen waarop je je kunt abonneren. In de aanloop naar het voetbal op tweede kerstdag in het Verenigd Koninkrijk vonden we het moeilijk om de Premier League te vinden tussen de kerstfilms en dergelijke.

Amazon heeft in het recente verleden ook bepaalde inhoud opgesplitst in een eigen app. Freevee werd in de tweede helft van 2022 gelanceerd als een aparte dienst, nadat het eerder beschikbaar was in de Prime Video-app zelf (in het VK, althans).

