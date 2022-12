Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Henry Cavill is misschien niet langer Superman of The Witcher, maar fans van Warhammer 40K tabletop games zullen het niet erg vinden - hij brengt de franchise naar onze schermen.

Amazon Prime Video heeft getekend voor films en/of tv-shows waarin hij de hoofdrol zal spelen en die hij zal produceren. De films zullen gebaseerd zijn op het sci-fi fantasie-universum van Games Workshop.

Hier is alles wat je er tot nu toe over moet weten.

Wat is Warhammer 40.000?

Warhammer 40K is een tafelmodel oorlogsspel dat eind jaren '80 voor het eerst verscheen als een spin-off van de zeer succesvolle fantasy-serie Warhammer van Games Workshop.

Net als in het origineel gaat het om orcs, demonen en elven, maar het speelt zich af in de toekomst. Verschillende soorten en culturen zijn vaak in oorlog met elkaar, en de Space Marines in de hoofdrol zijn meestal uitgedost in machtspakken - vaak met enorme, metalen laarzen aan.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er zijn meerdere videogames gebaseerd op Warhammer 40K en acteur Henry Cavill is een bekende fan. Inderdaad, kort nadat hij onthulde dat hij niet langer zou spelen in de volgende Superman-film, plaatste hij een verklaring op Instagram met details over zijn liefde voor de franchise en plannen om een "cinematisch universum" te bouwen voor Amazon Prime Video.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Henry Cavill (@henrycavill)

Warhammer 40K releasedatum

Zoals Cavill zelf al postte, bevindt het project zich nog in een zeer vroeg stadium, met een regisseur en andere filmmakers die nog moeten worden ingehuurd.

We weten ook nog niet of zijn bedrijf en Amazon van plan zijn om eerst een film te maken, of een tv-serie, of zelfs beide.

We brengen u meer over een verwachte releasedatum als er meer details komen.

Hoe kan ik Warhammer 40,000 bekijken?

Het enige wat we zeker weten is dat Warhammer 40K exclusief zal zijn voor Amazon's Prime Video service.

Warhammer 40K plot en geruchten

Tot nu toe weten we alleen dat Cavill de hoofdrol speelt in het project. We wachten op geruchten en details over andere castleden en de plot.

We garanderen wel dat er massieve, metalen laarzen zullen zijn.

Wat kun je ondertussen nog meer bekijken/spelen

Je kunt meer te weten komen over de Warhammer 40.000 miniatuuroorlogserie op de website van Games Workshop.

Er zijn in de loop der jaren ook enkele geweldige videogames verschenen die zich in het universum afspelen, waaronder Warhammer 40,000: Darktide. Deze is beschikbaar op PC en Xbox, en het beste nieuws is dat je hem nu kunt downloaden en spelen als onderdeel van Xbox Game Pass.

Geschreven door Rik Henderson.