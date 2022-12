Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon en HBO hebben hun langdurige geschillen bijgelegd.

Amazon en Warner Bros. Discovery kondigden aan dat HBO Max beschikbaar zal zijn als Prime Video-kanaal in de VS tegen een meerprijs van 15 dollar per maand. Voor die prijs krijg je toegang tot HBO's paradepaardjes, zoals House of the Dragon, maar je zit ook nog steeds in de Prime Video-app en kunt andere films en shows bekijken vanuit Prime Video.

Je hoeft geen aparte apps of abonnementen te beheren.

Het HBO Max Prime Video Channel zal ook toegang bieden tot de aankomende verenigde HBO Max en Discovery+ dienst. Het zou in 2023 live gaan met een vreselijke naam. Het zal de beroemde bibliotheek van HBO combineren met nieuwere Max-originals en de bredere catalogi van Warner Bros en Discovery.

HBO Max lanceerde eerst in mei 2020 - maar zonder volledige ondersteuning voor Amazon. Het leek erop dat Warner Bros wilde dat HBO Max alleen beschikbaar zou zijn als een speciale app op Fire TV-apparaten in plaats van beschikbaar te zijn als een Prime Video Channel. Terwijl HBO Max uiteindelijk wel arriveerde voor Fire TV, duurde het tot nu toe voor het Prime Video-kanaal beschikbaar kwam.

Geschreven door Maggie Tillman.