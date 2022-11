Amazon Freevee redt Neighbours van de schroothoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Australische soap Neighbours is gered nadat Amazon's gratis streamingdienst Freevee aankondigde dat het de show heeft opgepikt met het oog op een terugkeer in 2023.

Neighbours, dat 36 jaar liep via het Australische Network 10, kwam eerder dit jaar tot een einde na meer dan 9000 afleveringen te hebben gedraaid. Er kwam een einde aan toen het Britse Channel 5 zich terugtrok uit de uitzendingen, waardoor het een broodnodige inkomstenstroom verloor. Die stroom is nu vervangen door Freevee, een advertentie-ondersteunde en gratis streamingdienst die nu eigendom is van Amazon.

Verrassing! @neighbours heeft een nieuw thuis op Amazon Freevee! Ontdek opnieuw de levens, liefdes en uitdagingen van je favoriete bewoners uit Ramsey Street. Duizenden iconische afleveringen en een gloednieuwe serie in 2023! pic.twitter.com/Uya6Z02G8O- Amazon Freevee (@AmazonFreevee) 17 november 2022

De opnames voor het nieuwe seizoen beginnen in 2023 en de show zal in de tweede helft van het jaar weer op het scherm verschijnen. Er is ons verteld dat het precies verder gaat waar het ophield, met sterren als Alan Fletcher, Ryan Moloney en Stefan Dennis die allemaal de rollen op zich nemen die ze nog niet zo lang geleden achterlieten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De laatste aflevering van Neighbours werd in juli uitgezonden op Channel 5, met vroegere sterren die terugkwamen om dit te vieren. Neighbours heeft door de jaren heen als springplank gediend voor veel sterren, met Kylie Minogue, Guy Pearce, Jason Donovan en Margot Robbie als voornaamste voorbeelden. Wie wordt de volgende megaster die zijn start maakt in Ramsey Street?

Geschreven door Oliver Haslam.