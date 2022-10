Amazon publiceert eerste blik op Fallout TV serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon's Prime Video service en Kilter Films hebben een gecombineerde tweet geplaatst met een still van hun komende Fallout TV serie.

Er is nog geen trailer, en je krijgt alleen een glimp te zien van een schimmige figuur die op het punt staat een kluis te verlaten, maar het is het eerste officiële beeld van de serie.

De serie, met in de hoofdrollen Walton Goggins (The Hateful Eight, The Righteous Gemstones) en Ella Purnell (Yellowjackets), begon eerder dit jaar met filmen en zal naar verwachting pas eind 2023 op Prime Video verschijnen. We hebben echter ook al enkele gelekte setfoto's gezien, waaruit blijkt dat de productie de art style van de games op de voet volgt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De tweet werd geplaatst om Bethesda te feliciteren met de 25e verjaardag van de Fallout-franchise. De maandenlange viering eindigde een paar dagen geleden.

De Fallout-show wordt geschreven en geregisseerd door Jonathan Nolan (Westworld) - althans, de eerste aflevering. Nolan dient ook als showrunner naast Lisa Joy. Ze hebben het eerder omschreven als "massaal, subversief en donker grappig".

De show wordt ook geproduceerd door Todd Howard van Bethesda Game Studios en James Altman van Bethesda Softworks.

Geschreven door Rik Henderson.