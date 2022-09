Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de Fire TV Omni QLED aangekondigd, een nieuwe reeks Fire TV-televisies die meer nadruk leggen op beeldkwaliteit dan de voorgaande.

De 65- en 75-inch tv's, met quantum dot-schermen en full array achtergrondverlichting met maximaal 96 zones, zouden betere kleurprestaties, een beter contrast en betere zwartniveaus moeten bieden in vergelijking met de Omni-reeks van 2021.

Er zijn ook aanwezigheidssensoren, zodat de tv automatisch kan uitschakelen als er een tijdje niemand in de kamer is, en omgevingslichtsensoren, die samenwerken met Dolby Vision IQ en HDR10 Plus Adaptive, om de helderheid van je content automatisch aan te passen op basis van de lichtomstandigheden in je kamer.

Net als voorheen is er een ingebouwde far-field microfoon voor handsfree toegang tot Alexa (die desgewenst kan worden uitgeschakeld), en natuurlijk alle content van Fire TV als het slimme systeem van de televisie.

Een nieuwe functie genaamd Ambient Experience gaat de strijd aan met Samsung's Frame-serie, in die zin dat eigenaren de TV kunnen instellen om kunstwerken te tonen wanneer het scherm niet actief is, met gratis toegang tot meer dan 1.500 kunstwerken van galeriekwaliteit. Het kan ook uw persoonlijke fotocollectie tonen, met een snelle Alexa opdracht.

U kunt er ook voor kiezen om een reeks Alexa-widgets te tonen, waaronder uw agenda, herinneringen en een What Should I Watch-widget, om u aanbevelingen te geven over de trending titels van de dag op Fire TV.

Amazon's eigen tv-reeks lanceerde in 2021 in de VS, maar moet het nog over de vijver halen. De budgetvriendelijke schermen hebben eerder ervaring voorop gesteld en prestaties op de tweede plaats, maar met de Fire TV Omni QLED wil Amazon daar verandering in brengen.

De Fire TV Omni QLED-serie zal beschikbaar zijn in 65-inch en 75-inch versies voor respectievelijk $799,99 en $1.099,99. Ze zullen beschikbaar zijn in de VS en Canada, rechtstreeks bij Amazon en ook via Best Buy, met pre-order vanaf vandaag.

Geschreven door Verity Burns.