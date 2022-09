Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samen met een overvloed aan andere apparaten, onthulde Amazon een bijgewerkte versie van zijn Fire TV spraakgestuurde afstandsbediening, en deze heeft een handige functie om ervoor te zorgen dat je hem nooit voor altijd kwijtraakt.

De nieuwe Alexa Voice Remote Pro kan worden gevonden wanneer deze ontbreekt. Je hoeft alleen maar 'Alexa, vind mijn afstandsbediening' te zeggen als je een Echo / Alexa-apparaat in huis hebt, of je gebruikt de knop voor het vinden van de afstandsbediening binnen de Fire TV-app, en de afstandsbediening zal beginnen te bellen om je te helpen hem te vinden.

Dat is ook niet alles wat Amazon aan zijn afstandsbediening heeft toegevoegd. Er zijn twee nieuwe aanpasbare knoppen die u kunt programmeren om u rechtstreeks naar uw favoriete apps of kanalen te brengen, of ze te programmeren om Alexa smart home-functies uit te voeren.

Dat betekent dat je ze zou kunnen laten programmeren om je slimme lichten uit te schakelen als je dat wilt, of ze kunt programmeren om een van je Alexa-routines te activeren die je het vaakst gebruikt, waardoor meerdere apparaten tegelijk worden uitgeschakeld (of wat je er ook op hebt ingesteld).

Met behulp van bewegingssensoren en achtergrondverlichting kan de afstandsbediening ook oplichten wanneer hij detecteert dat hij bij weinig licht wordt opgepakt. Bijvoorbeeld wanneer u 's nachts in bed films kijkt.

Alexa Voice Remote Pro werkt met bijna alle Fire TV streaming apparaten en TV's met Fire TV en is vanaf vandaag te pre-orderen voor 34,99 dollar in de VS.

