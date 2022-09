Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn Fire TV Cube-streamingapparaat opgefrist en een krachtigere octa-core 2,0GHz-processor en Wi-Fi 6E-ondersteuning voor betere draadloze connectiviteit toegevoegd.

De Fire TV Cube van 2022 heeft ook een nieuw ontwerp met afgeronde hoeken en een stoffen omhulsel om de geluidskwaliteit van de ingebouwde luidspreker te verbeteren.

Het introduceert een extra USB-poort voor het aansluiten van een opslagapparaat of webcam, en er is ook een nieuwe HDMI-ingang, zodat gebruikers een aparte videobron kunnen aansluiten.

De Cube ondersteunt een breed scala aan video- en audioformaten, zoals 4K, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos. On-board super resolutie upscaling verbetert videobeelden afhankelijk van de resolutie van uw TV.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"De volledig nieuwe Fire TV Cube is een grote stap voorwaarts voor Fire TV - het is de snelste, krachtigste en meest veelzijdige streaming mediaspeler die we ooit hebben gemaakt", aldus de vice president van Amazon entertainment apparaten en diensten, Daniel Rausch.

"De krachtige verwerking en Wi-Fi 6E-ondersteuning van deze Fire TV Cube zorgen voor een ongelooflijk soepele streamingervaring, en dankzij de HDMI-ingang kun je de eenvoud van Fire TV en handsfree Alexa-bediening direct uitbreiden naar je home entertainment-systeem."

De nieuwe Amazon Fire TV Cube is nu beschikbaar voor pre-order, geprijsd op $139,99 in de VS, £139,99 in het Verenigd Koninkrijk.

squirrel_widget_12855895

Geschreven door Rik Henderson.