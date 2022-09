Blade Runner tv-serie groen licht van Amazon voor Prime Video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Blade Runner TV-serie is nu officieel - het is groen licht van Amazon voor zijn Prime Video service.

Zoals eerder gerucht, zal de serie"Blade Runner 2099" heten en zich 50 jaar na de gebeurtenissen van de film met Ryan Gosling afspelen.

Er is nog niets bekend over de cast of het verhaal, maar de film wordt geproduceerd door de regisseur van het origineel, Ridley Scott. Silka Luisa (Halo, Shining Girls) zal dienen als Showrunner.

Ook de schrijver van het prachtige Blade Runner 2049, Michael Green, is uitvoerend producent.

"De originele Blade Runner, geregisseerd door Ridley Scott, wordt beschouwd als een van de grootste en meest invloedrijke science-fiction films aller tijden, en we zijn verheugd om Blade Runner 2099 te introduceren aan onze wereldwijde Prime Video klanten," zei Amazon Studios' Vernon Sanders (zoals gemeld door Variety).

"We zijn vereerd om deze voortzetting van de Blade Runner-franchise te kunnen presenteren, en zijn ervan overtuigd dat door samen te werken met Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions en de opmerkelijk getalenteerde Silka Luisa, Blade Runner 2099 het intellect, de thema's en de geest van zijn filmvoorgangers in ere zal houden."

Blade Runner kwam voor het eerst in de bioscoop in 1982 als een losse bewerking van de roman van Philip K Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. De film werd uitgebracht met commentaar door hoofdrolspeler Harrison Ford, omdat de studio dacht dat het publiek het verhaal anders niet zou kunnen volgen.

Dat bleek onjuist toen tien jaar later een Director's Cut versie van de film werd uitgebracht. Die verwijderde de voice-over en "corrigeerde" verschillende scènes, waaronder het controversiële happy end. Daardoor is het een veel betere film geworden. Vooral de 4K Ultra HD Blu-ray van Scott's Final Cut uit 2007 is de moeite waard, dankzij een uitstekende remaster.

Het vervolg van Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, staat ook hoog aangeschreven, dus Amazon heeft er werk aan.

Geschreven door Rik Henderson.