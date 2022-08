Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Foto's die naar verluidt zijn genomen op de set van de Fallout tv-serie zijn online gedeeld. En ja, het ziet er zeker uit als Fallout.

De show wordt gemaakt voor Amazon Prime Video met Westworld's Jonathan Nolan en Lisa Joy die dienen als showrunners. Er zijn verschillende lekken geweest in de afgelopen maanden, met een aantal externe opnamen die de elementen van het post-apocalyptische landschap laten zien, maar de laatste bieden voor het eerst uitzicht op de binnenkant van de (vermoedelijk) te openen kluis.

Vault 33, zoals het naar verluidt wordt genoemd, is origineel voor de serie. De foto's zijn geplaatst door Twitter fan account @BethesdaArabic en tonen ook een boerderij buiten de vault ingang.

Het is mooi om te zien dat de show stilistisch dicht bij de gameserie zal liggen. Dat is misschien niet zo'n grote verrassing gezien de betrokkenheid van Bethesda's Todd Howard, die als uitvoerend producent fungeert.

Er is nog niets bekend over wanneer de show op Prime Video zal verschijnen, hoewel de hoeveelheid werk die tot nu toe is gedaan aan het decorontwerp en een eerdere suggestie dat de opnames in juli van dit jaar zijn begonnen, wijzen op een release in 2023.

Het is ook de moeite waard om de andere beelden op de @BethesdaArabic Twitter-account te bekijken, want er zijn enkele foto's van interne rekwisieten en andere set-items om naar te lonken.

En met Quakecon die later vandaag begint, kunnen we misschien zelfs wat officiële details van Bethesda zelf te weten komen als onderdeel van de vieringen. Hou ze in de gaten.

Geschreven door Rik Henderson.