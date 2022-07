Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon is naar verluidt van plan om deel te nemen aan de biedingsrace om de uitzendrechten voor het rooster van International Cricket Council (ICC) evenementen van 2024 tot 2031, het volgende beschikbare datumvenster, veilig te stellen.

Het winnen van de rechten in bepaalde gebieden zou Amazon in staat stellen om grote evenementen op de cricketkalender te streamen, waaronder zowel de Cricket World Cup als de T20 World Cup, beide populaire formats.

Volgens Cricbuzz is Amazon inderdaad in gesprek met functionarissen van de ICC om een mogelijk bod te bespreken, in een andere poging om zijn consequent groeiende live sport output uit te breiden.

In de afgelopen weken heeft het voetbal Champions League toegevoegd aan zijn rooster, een van de meest populaire jaarlijkse sporttoernooien in de wereld, en met veel tennis in zijn arsenaal dingen ziet er goed uit voor sportfans met Prime-abonnementen.

Dat gezegd hebbende, het cricket plaatje is een beetje complexer, gezien het feit dat Amazon enkele rechten op de Indian Premier League in handen had, maar deze niet heeft veiliggesteld in de meest recente bundels die werden aangeboden, als teken dat de deal misschien niet voldoende rendement heeft opgeleverd voor de investering die nodig was om deze veilig te stellen.

Aangezien er nog niets is afgerond, is er natuurlijk geen garantie dat Amazon een bod zal uitbrengen of succesvol zal zijn in zijn poging om een ICC-pakket te kopen, aangezien andere concurrenten ook voor hen in de bres zullen springen. We zullen moeten wachten op een officieel bericht voor een bevestiging.

Geschreven door Max Freeman-Mills.