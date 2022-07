Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon produceert een enorme, dure Lord of the Rings-serie, en in de aanloop naar de herfstrelease van de show, heeft het iedereen getrakteerd op een nieuwe trailer op San Diego Comic-Con 2022.

De streaming studio heeft een drie minuten durende teaser onthuld van The Rings of Power, een nieuwe show voor Prime Video die zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van de Lord of the Rings filmfranchise afspeelt. Het speelt zich af tijdens de "Second Age" van de geschiedenis van Middle-Earth. De nieuwe trailer toont een aantal fantastische landschappen en ongelooflijke gevechtsscènes. Je kan hem bekijken bovenaan deze pagina.

Lange tijd was de premisse van de show een mysterie, net als de setting, maar de zaken werden een stuk duidelijker toen Amazon de titel onthulde en enkele details bevestigde. De nieuwe clip onthult dat Sauron terugkomt, en facties zullen moeten samenkomen om de Dark Lord te stoppen. De serie zal zich ook richten op het smeden van de Ringen van Macht. Voor meer geruchten over de serie, zie Pocket-lint's gids.

De nieuwe show van Amazon gaat volgens de planning op 2 september 2022 van start. Dat betekent dat Rings of Power exclusief zal zijn voor Amazon Prime Video, dus de enige manier om het te bekijken zal zijn door een Prime-lidmaatschap te hebben.

Het heeft naar verluidt een productiebudget van 1 miljard dollar.

Geschreven door Maggie Tillman.