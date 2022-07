Amazon's Fallout TV show is begonnen met filmen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon's adaptatie van de Fallout-games voor tv begint vorm te krijgen, met nieuwe beelden die laten zien dat de show is begonnen met filmen op locatie.

De eerste grote shoot lijkt te zijn op een Super Duper Mart, met een scala aan verwoeste voertuigen die bekend zullen zijn voor iedereen die de games heeft gespeeld op de voorgrond.

Amazon Prime is officieel begonnen met het filmen van de Fallout tv-serie met Walton Goggins in de hoofdrol. pic.twitter.com/hKGRnJglKL- Xbox News (@_XboxNews) July 18, 2022

Hoewel we in dit stadium nog geen trailer of iets anders hebben om op af te gaan, is dit waarschijnlijk de beste blik die we tot nu toe hebben gekregen op de visuele stijl, en het bevestigt dat het niet te ver zal afwijken van Bethesda's enorm succesvolle games.

We weten dat Walton Goggins een Ghoul zal spelen in de serie dankzij de selfie die hij postte van hem en zijn trailer met dat label erop, dus we kijken er ook naar uit om hem op een bepaald moment in make-up te zien. Dat wil zeggen, natuurlijk, zolang het niet gewoon de naam is van een niet-Ghoul personage als een twist.

Als een eerste glimp ziet de set voor Super Duper Mart er echter geweldig uit, net als een van de locaties die we gewend zijn voorzichtig te verkennen in Fallout 4.

Geschreven door Max Freeman-Mills.