Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Prime Video krijgt eindelijk een goed nieuw ontwerp, met een nieuwe look voor Amazons streamingdienst die deze week van start gaat.

Het frisse ontwerp komt eerst naar "connected living room devices", dat wil zeggen Fire TV-apparaten, smart TV-apps en console-apps, naast Android-apparaten, voordat het wat langzamer uitrolt naar andere categorieën.

Het heeft een sterk vereenvoudigd navigatiesysteem dat bekend zal zijn voor iedereen die Netflix of Disney Plus de laatste tijd heeft gebruikt, waarbij een aantal categorieën aan de linkerkant van je scherm zijn geplakt voor eenvoudiger toegang in plaats van deze bovenaan de pagina te plaatsen.

Je "verder kijken" carrousel zal makkelijker toegankelijk zijn dan voorheen, net als een lokaal-nauwkeurige Top 10 lijst van wat er op dat moment populair is in jouw regio, terwijl een nieuwe Live TV sectie je zal laten afstemmen op digitale TV als het beschikbaar is in jouw regio.

De zes categorieën aan de zijkant zijn Home, Store, Find, Live TV, Free with Ads en My Stuff, maar de meeste zullen subcategorieën bevatten voor eenvoudigere navigatie, aldus het Prime Video-team, dat ongeveer 18 maanden nodig had om het redesign te bedenken.

Net als voorheen kun je de zoekresultaten filteren op wat is inbegrepen in je Prime Video-lidmaatschap, zodat je niet extra hoeft te betalen voor shows of films. Andere nieuwe filters zorgen er bijvoorbeeld voor dat je alleen 4K-content te zien krijgt.

Je zou de nieuwe versie van Prime Video in de komende weken moeten zien als je apparaten aan de criteria voldoen, maar iOS- en webversies zullen iets langer op zich laten wachten - we hebben ook geen vast tijdspad om ze vast te pinnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.