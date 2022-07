The Boys seizoen 4 op Amazon Prime Video: Wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je het nog niet wist, weet je al snel dat er nog een seizoen van The Boys komt zodra de aftiteling van de finale van seizoen 3 is verschenen.

Ongetwijfeld de meest controversiële maar opwindende show op TV is opgepakt voor een seizoen 4, dus hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

WAARSCHUWING: Er zijn spoilers voor seizoen 3 als je die nog niet hebt gezien.

The Boys seizoen 4 werd greenlit door Amazon Studios kort nadat seizoen 3 begon uit te zenden (rond begin juni 2022), Er zijn nog weinig officiële details over, maar er is nog veel nog onaangeroerd bronmateriaal in Garth Ennis en Darick Robertson's comic book serie waarop het is gebaseerd.

Toegegeven, gezien de show al behoorlijk is afgeweken van de comic-run, inclusief chronologische veranderingen, is het moeilijk te voorspellen wat door showrunner Eric Kripke zal worden gebruikt voor seizoen 4 en wat niet. Je kan er zeker van zijn dat het even schokkend en grappig zal zijn, dat wel.

EINDE WAARSCHUWING: Hier komen de spoilers:

Waar het over zal moeten gaan is Butcher's sterk verkorte levensverwachting, Homelander's voortdurende afdaling naar narcisme en twijfelachtige opvoedingsvaardigheden, en geheim-supe Victoria Neuman's run om vice-president te worden.

Er zijn genoeg andere superhelden die ook kunnen worden geïntroduceerd, met de stripboeken met pastiche versies van zowat elke grote DC en Marvel supergroep (zoals de Justice League / The Seven, en The Avengers / Payback).

Sommige, zoals The Young Americans (losjes de Teen Titans) zijn al aan bod gekomen in de serie (Drummer Boy zat bijvoorbeeld in seizoen 3), maar we zouden ook Teenage Kix of de G-Men op een bepaald moment kunnen zien opduiken.

De G-Men in het bijzonder zijn in wezen gebaseerd op de X-Men, dus zouden een grote rol kunnen spelen.

Er wordt gesuggereerd dat Black Noir ook zou kunnen terugkeren. Hij mag dan nu de bloemetjes buiten zetten, maar iemand anders zou de rol op zich kunnen nemen.

"Het is zeker niet het laatste wat we hebben gezien van Black Noir als een held," zei Kipke tegen Entertainment Weekly. "Het is gewoon dat de man die in seizoen 3 in [het Noir-pak] zat, er niet meer is."

Wat de releasedatum betreft, is er nog niets concreets, hoewel het filmen binnenkort moet beginnen - in augustus 2022. En nu de pandemie de productieschema's niet meer verandert, zou dat kunnen betekenen dat we seizoen 4 in de zomer van 2023 krijgen.

De tv-serie The Boys is exclusief te zien op Prime Video. Je kunt maandelijks betalen voor Amazon's Prime Video-dienst op zichzelf, of het helemaal gratis krijgen als onderdeel van een breder pakket aan voordelen met Amazon Prime.

Hoewel het momenteel niet bevestigd is, bestond elk seizoen tot nu toe uit acht afleveringen. Er is geen reden om eraan te twijfelen dat seizoen 4 anders zal zijn.

Je kunt The Boys seizoenen 1-3 nu bekijken op Prime Video.

Er is ook een spin-off serie beschikbaar op het streaming platform, het Emmy genomineerde The Boys Presents: Diabolical. Het is een animatieserie met acht onvertelde verhalen uit het universum van The Boys, elk gepresenteerd in een andere animatiestijl.

Hier is een trailer:

Het is nog niet bekend of The Boys met seizoen 4 zal eindigen - sommige cliffhangers aan het einde van seizoen 3 zouden daar wel op wijzen.

Wel is bevestigd dat er een extra spin-off serie komt, gebaseerd op een college voor supes. The Boys: Varsity. Het kan zelfs verschijnen voordat seizoen 4 wordt uitgezonden.

Showrunner Eric Kipke beschrijft het als een serie met "een geheel eigen toon en stijl".

"Het is onze kijk op een college show, met een ensemble van fascinerende, gecompliceerde, en soms dodelijke jonge supes," legde hij uit in 2021.

Geschreven door Rik Henderson.