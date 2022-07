Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Blade Runner komt naar het kleine scherm, dankzij Amazon en Ridley Scott.

Een nieuwe tv-serie zal zich afspelen 50 jaar na het filmvervolg, Blade Runner 2049, en zou zelfs een terugkeer van Harrison Ford kunnen bevatten.

Hier is alles wat je moet weten over Blade Runner 2099 tot nu toe.

De Blade Runner tv-serie werd voor het eerst aangekondigd in eind 2021, toen Ridley Scott zelf onthulde dat er een pilot was geschreven.

Het werd vervolgens verder bevestigd in februari 2022, met berichten dat Scott het project uitvoerend produceert voor Amazon Studios en dat hij zelfs enkele afleveringen zou kunnen regisseren.

Er zijn nog geen aanwijzingen over wanneer het zou kunnen debuteren, hoewel er wordt gedacht dat de volledige productie dit jaar zou kunnen beginnen voor een release in eind 2023.

Als een Amazon Studios productie, zal de show exclusief zijn voor Amazon Prime Video.

Naast Scott, zal Silka Luisa optreden als uitvoerend producent. Zij is ook de showrunner van Shining Girls voor Apple TV+ en werkte als producent aan de Halo tv-serie.

De show zal zich 50 jaar na het Ryan Gosling-vehikel Blade Runner 2049 afspelen en zal net als de film uit 2017 een nieuw verhaal bevatten. Het origineel uit 1982 was gebaseerd op de roman van Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep.

Dat is zo'n beetje alles wat we tot nu toe weten over de show. We hebben nog geen cast lijst of verdere plot details, hoewel Giant Freakin Robot heeft gemeld dat Harrison Ford zelf in gesprek is om terug te keren als Rick Deckard opnieuw voor de TV show.

Scott heeft eerder ook onthuld dat er al een pilootaflevering en de "bijbel" van de show zijn geproduceerd.

Er wordt beweerd dat Amazon opdracht heeft gegeven voor 10 epsiodes van Blade Runner 2099.

Natuurlijk moet je in de aanloop naar de nieuwe serie de film Blade Runner uit 1982 en het vervolg Blade Runner 2049 uit 2017 bekijken.

Beide zijn uitstekende films, vooral in 4K op streamingplatforms en op 4K Blu-ray. De Ultra HD remaster van het origineel is vooral indrukwekkend gezien het bronmateriaal 40 jaar oud is.

Geschreven door Rik Henderson.