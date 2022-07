Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een exclusieve, in de tijd beperkte trailer van The Lord of the Rings: The Rings of Power alleen beschikbaar voor Prime-leden.

Als onderdeel van de Amazon Prime Day vieringen, heeft het bedrijf een speciale sneak peek van de nieuwe show op zijn Prime Video service geplaatst. Het zal slechts beschikbaar zijn tot morgen, 8 juli, dus je moet het nu gaan bekijken.

Als je nog geen Prime-abonnement hebt, kun je gratis 30 dagen lid worden. Het is ook handig voor Prime Day - op 12 en 13 juli - waar je toegang hebt tot exclusieve koopjes bij Amazon. Je kunt zelfs voortijdig opzeggen voordat je de eerste maand betaalt.

De exclusieve trailer duurt een minuut, bevat veel castleden (waaronder Lenny Henry als Sadoc Burrows) en benadrukt ook dat er nog een trailer onze kant op komt op donderdag 14 juli.

Je kunt de trailer bekijken via Prime Video op het web, smart-tv, mobiel of waar de app ook beschikbaar is. Je hoeft alleen maar Prime member te zijn en ingelogd op je account.

Ga gewoon naar The Lord of the Rings: The Rings of Power op het homescreen en je ziet daar de trailer (naast twee eerder uitgebrachte teasers).

De serie gaat op 2 september 2022 in première op Amazon Prime Video.

Geschreven door Rik Henderson.