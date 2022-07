Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon breidt de beschikbaarheid van zijn Watch Party-functie uit, zodat je samen met je vrienden tv en films kunt kijken vanaf meer apparaten dan voorheen.

Voorheen was de functie beschikbaar via de Prime Video-app op Fire TV-apparaten, Android- en iOS-apps en op desktopcomputers.

Het wordt nu ook mogelijk om het rechtstreeks te gebruiken via smart tv's, via andere streamingapparaten zoals Roku-sticks en via spelconsoles zoals de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Watch Party maakte zijn debuut in een tijd van pandemie-gerelateerde lockdowns, als een welkome manier om samen te komen en te genieten van wat tv zonder dat je in persoon hoeft te zijn. Het is sindsdien blijven groeien, wat aantoont dat Amazon er consistente betrokkenheid mee moet zien.

Je kunt chatten met tekst terwijl je kijkt, wat het natuurlijk gemakkelijker maakt om een apparaat te gebruiken dat een toetsenbord heeft waarop je sneller kunt typen, maar de toegevoegde flexibiliteit van een grotere pool van compatibele apparaten zal ongetwijfeld iedereen plezieren die heeft gewacht om de functie te gebruiken op de hardware die ze hebben ingesteld.

Geschreven door Max Freeman-Mills.