Clarkson's Farm seizoen 2: Alles wat we tot nu toe weten

(Pocket-lint) - Het is al een tijdje geleden dat we Jeremy en Kaleb en hun landelijke avonturen hebben gezien. De show was oorspronkelijk te zien in juni 2021 en zorgde voor een hoop gelach toen we Jeremy en een prachtige nieuwe cast van personages volgden die worstelden om een boerderij van 1.000 hectare in de Cotswolds te beheren.

Zoals te verwachten viel, wist Clarkson als defacto automan niet veel over het boerenbedrijf en er ontstond hilariteit toen hij zich een weg baande door een dappere nieuwe wereld.

Fans van de show zitten te springen om meer landbouwactie, dus we hebben alles wat je moet weten over het volgende seizoen op een rijtje gezet.

In juli 2021 werd bevestigd dat de show zou terugkeren voor een tweede seizoen, en het filmen begon snel na de aankondiging. Er is echter geen releasedatum officieel aangekondigd.

Op 11 juni 2022 reageerde Clarkson op een Instagram-commentaar van een fan die vroeg "Nog nieuws over seizoen 2?" Hij verklaarde "Het filmen eindigt midden juli. Dus het zou begin van het nieuwe jaar gemonteerd moeten zijn en klaar om te gaan."

Dus, vanaf nu, is onze beste schatting begin 2023.

Clarkson's Farm is een Amazon Original en dat betekent dat het tweede seizoen exclusief te zien zal zijn op Prime Video.

Prime Video is gratis met het Amazon Prime-lidmaatschap dat $12,99/£7,99 per maand kost of, als je dat liever hebt, kun je je exclusief op Prime Video abonneren voor $8,99/£5,99 per maand.

Het is nog niet bekend uit hoeveel afleveringen seizoen 2 zal bestaan, maar het eerste seizoen had acht afleveringen, dus we zouden hetzelfde of meer kunnen verwachten in seizoen 2.

Je kunt waarschijnlijk wel raden dat de titel Jeremy Clarkson zal terugkeren in seizoen 2, maar hoe zit het met de rest van de boerderij crew?

Het goede nieuws is dat fan favoriet, Kaleb Cooper, heeft bevestigd dat hij in seizoen 2 zal zijn. Immers, het is waarschijnlijk eerlijk om te zeggen dat de boerderij niet zou draaien zonder hem.

Het duo zal worden vergezeld door Lisa Hogan, Clarkson's vaste vriendin, "Vrolijke" Charlie Ireland, de landagent en het hilarische hoofd van de beveiliging, Gerald Cooper.

Als je niet om mensen geeft en je gewoon afvraagt of Jeremy nog steeds de belachelijke Lamborghini tractor gebruikt, hebben beelden van de eerste blik bevestigd dat het beest nog steeds in actie is.

Er is nog geen trailer, maar als je graag een kijkje achter de schermen wilt nemen, kun je terecht op Jeremy Clarkson's Instagram-account en het Diddly Squat Farm Shop-account.

Het eerste seizoen van Clarkson's Farm is in zijn geheel te streamen op Amazon Prime Video. Je moet wel lid zijn om te kijken, maar als je dat wilt, kun je je hier aanmelden.

