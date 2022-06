Laatste kans om de Bondfilms te bekijken op Amazon Prime Video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je nog niet begonnen bent met het streamen van de volledige reeks James Bond-films op Amazons Prime Video-dienst, kun je maar beter aan de slag gaan. Op No Time to Die na worden ze allemaal weer verwijderd op 14 juni 2022.

De 25 films tellende James Bond Collection is sinds 15 april beschikbaar om te streamen op Prime Video, maar zelfs toen het ze toevoegde zei Amazon dat het voor een "beperkte periode" zou zijn. Helaas komt daar snel een einde aan.

Geen van de volgende films zal na volgende week dinsdag nog beschikbaar zijn:

Dr. No

From Russia With Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty's Secret Service

Diamonds Are Forever

Live And Let Die

The Man With The Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View To A Kill

The Living Daylights

Licence To Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World Is Not Enough

Die Another Day

Casino Royale

Quantum Of Solace

Skyfall

Spectre

De laatste film - de kast van Daniel Craig - blijft de komende tijd toegankelijk voor Prime-leden. No Time to Die is onlangs ook toegevoegd aan de dienst in de VS.

Amazon verwierf de rechten op de belangrijkste Bond-films nadat eerder dit jaar zijn overname van MGM voor 8,45 miljard dollar werd afgerond. Het is echter niet bekend waarom het heeft besloten de titels terug te trekken van Prime Video.

We raden je aan om zo snel mogelijk te beginnen met het bekijken van bovenstaande films, want er is meer dan 50 uur Bond-actie om door te komen - je zou net genoeg tijd moeten hebben voor de marathon kijksessie, met af en toe een pauze om te slapen.

Geschreven door Rik Henderson.