Freevee nu beschikbaar op Apple TV als standalone app

(Pocket-lint) - Amazons advertentie-ondersteunde gratis videostreamingdienst, Freevee, is nu beschikbaar op Apple TV als een standalone app.

De dienst heette voorheen IMDb TV en was al te bekijken via de Prime Video-app, maar verschijnt nu, net als bij Amazons eigen Fire TV-apparaten, als een speciale applicatie in de Apple TV App Store.

Freevee kreeg eerder deze maand een nieuwe naam en werd in september 2021 in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd. Het was al beschikbaar in de VS.

Het is de thuisbasis van klassieke tv-series en films, maar ook van Freevee Originals, zoals Bosch: Legacy en Judy Justice - de show van de beroemde rechter Judy Scheindlin.

Alle programma's zijn gratis te bekijken, met reclamespots tussen de programma's of films, net zoals op terrestrische tv. De on demand-inhoud omvat shows zoals A-Team en Babylon 5.

Net als Prime Video ondersteunt Freevee X-Ray - de informatiedienst van IMDb, eigendom van Amazon, die tijdens het kijken kan worden opgeroepen om castleden, scènedetails en nog veel meer te zien.

Naast Fire TV en Apple TV is Freevee beschikbaar op meerdere andere platforms via de bestaande Prime Video-app. Een aantal andere apparaten in de VS heeft toegang tot een speciale app, waaronder mobiel en spelconsoles, hoewel dat in het Verenigd Koninkrijk nog niet het geval is.

Geschreven door Rik Henderson.