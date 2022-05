Jack Ryan zou kunnen eindigen met seizoen 4, maar er is meer Tom Clancy gepland door Amazon Studios

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jack Ryan is een groot succes geweest voor Amazon en heeft de hoofdrolspeler van Tom Clancy nieuw leven ingeblazen. Maar het zou allemaal tot een einde kunnen komen met Jack Ryan Seizoen 4, volgens nieuwe informatie.

Zoals gemeld door Deadline, zouden de avonturen van Jack Ryan - zoals gespeeld door John Krasinski, tot een einde kunnen komen met het sluiten van Seizoen 4. Voordat je in paniek raakt, Seizoen 1 en 2 zijn uitgezonden en Seizoen 3 wordt verwacht, maar is nog zonder releasedatum.

Dat betekent dat we pas halverwege de potentiële run van Jack Ryan op Amazon Video zijn, met meer goedheid in het verschiet.

Maar er is meer aan de hand en dat is het gepraat over een mogelijke spin-off serie, geleid door Michael Peña, van Narcos: Mexico en Ant-Man faam.

Peña's betrokkenheid bij seizoen 4 werd bevestigd toen het filmen van seizoen 3 werd afgerond en aan het einde van seizoen 3 wordt verwacht dat Peña wordt geïntroduceerd als "Ding" Chavez.

Clancy-fans weten dat Chavez een belangrijke rol speelt in het Ryan-verhaal, een personage dat eerder op het scherm te zien was in Clear and Present Danger - maar een veel grotere rol speelt in Rainbow Six en in veel van de Clancy-romans.

Er wordt verwacht dat Ding Chavez een rol zal spelen in Jack Ryan seizoen 4, maar er wordt ook gekletst dat Peña die rol zou kunnen uitbreiden in een spin-off serie. Dat is absoluut logisch, aangezien het personage van Chavez een grote rol heeft naast Jack Ryan in de originele romans.

De introductie van Chavez zorgt ook voor een brug naar een andere tak van de Ryanverse - de geruchtmakende Rainbow Six film. De oprichting van Rainbow Six werd genoemd in de slotscènes van de Without Remorse film en Ding Chavez zou daar logischerwijs een rol in kunnen spelen.

We zijn nog steeds in de sfeer van roddels, maar er is zeker een gevoel dat Amazon de draden van de Ryanverse hier samen zou kunnen trekken.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Chris Hall.