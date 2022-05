Wat is Freevee? Amazon's gratis streamingdienst uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon bracht onlangs IMDb TV naar het Verenigd Koninkrijk, nadat het de dienst al in de VS had geïntroduceerd, maar heeft er nu voor gekozen om de dienst opnieuw te lanceren en de naam Freevee te geven.

Dat is in wezen om te benadrukken dat het, inderdaad, gratis is - met advertentie-ondersteunde archief en originele inhoud die op het platform verschijnt.

Dus hier is alles wat je moet weten over Freevee, inclusief hoe je er toegang toe krijgt.

Voorheen IMDb TV, Amazon Freevee is een advertentie-ondersteunde, gratis video-streaming service die 100s van tv-series en films te bekijken op aanvraag met geen abonnement nodig. Het heeft ook meer dan 60 "Fast Channels" die gewijd zijn aan populaire series en die afleveringen live streamen.

Naast archiefprogramma's en klassieke shows, zoals The West Wing en Babylon 5, krijgt het Freevee Originals - nieuwe programma's die speciaal voor Freevee zijn gemaakt. Dit omvat de spin-off van Bosch, Bosch: Legacy en Plan B's High School.

Amazon is van plan om zijn exclusieve Originals line-up met 70 procent te verhogen tegen het einde van 2022.

Adverteren in Freevee is vergelijkbaar met terrestrische televisie. Er is een beperkte advertentielading die shows en films onderbreekt.

De Freevee-dienst van Amazon is op een paar manieren beschikbaar. Ten eerste is het beschikbaar als een speciale toepassing in de VS, voor een aantal apparaten - voor consoles, mobiele en tv-streaminghardware.

Het is ook beschikbaar als een sectie in de Prime Video-app voor slimme tv's.

squirrel_widget_237190

Dat is ook de optie voor kijkers in het Verenigd Koninkrijk, die Freevee alleen kunnen bekijken via Amazons Prime Video-app op mobiel, tv's, consoles en tv-streamingapparaten. De uitzondering is Fire TV, met een speciale Freevee-app die beschikbaar is op Amazon Fire TV-apparaten in zowel het VK als de VS.

Je kunt Freevee-inhoud ook bekijken via een browser op pc en Mac, via de sectie Kanalen van Prime Video op beide.

Freevee is momenteel alleen beschikbaar in de VS en het VK. Het zal echter in de komende maanden ook in Duitsland worden gelanceerd.

Er zijn vele honderden uren van programmering op Freevee.

Enkele van de hoogtepunten zijn het eerder genoemde Bosch: Legacy en Judy Justice, een 120 afleveringen tellende serie met de iconische Judge Judy Sheindlin als hoofdrolspeelster.

Andere Originals zijn Luke Bryan: My Dirt Road Diary, Leverage: Redemption, Alex Rider, Moment of Truth en Uninterrupted's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers.

Van de klassieke inhoud zijn alle seizoenen van Babylon 5 en The A-Team beschikbaar, samen met Baywatch (in een geremasterde vorm) en Magnum P.I.

Wat films betreft, kan de lijst regelmatig veranderen. Er zijn enkele opvallende kaskrakers, zoals Logan dat beschikbaar is in de VS, en veel klassieke films voor alle leeftijden.

Net als bij Prime Video is de X-Ray service van Amazon beschikbaar op Freevee content.

Dat geeft je informatie over de cast, personages, muziek en andere belangrijke punten in elke scène. Alle details worden verstrekt door de IMDb TV (Internet Movie Database), die eigendom is van Amazon.

Geschreven door Rik Henderson.