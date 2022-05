Bosch Legacy Seizoen 1: Verhaallijn, releasedatum en alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Detective drama's zijn niet veel grimmiger dan Bosch. Gebaseerd op de romans van Michael Connelly, is de zeven seizoenen durende serie op Amazon Video, naar onze mening, een van de hoogtepunten van de serie op het platform.

De zeven Bosch-seizoenen volgen de tijd van het titulaire personage bij de LAPD, maar voor iedereen die het heeft bekeken, weten we allemaal hoe het eindigt. Het verhaal gaat verder in Bosch Legacy - en hier is alles wat je erover moet weten.

Bosch Legacy is een van de hoofdprogramma's van het onlangs gerebrande Freevee.

Bosch Legacy Seizoen 1 zal beschikbaar zijn om te streamen op het platform vanaf 6 mei 2022.

Voor regio's die geen toegang hebben tot Freevee is het niet duidelijk wat de lanceringsplannen zijn, het is waarschijnlijk dat je zult moeten wachten op de lancering van de dienst in jouw regio om Bosch Legacy te bekijken, of het zou op Amazon Video kunnen zijn.

Freevee, voorheen bekend als IMDb TV, kreeg in april 2022 een rebranding en Bosch is een van de shows die wordt gebruikt om het merk meer bekendheid te geven. De officiële verandering gebeurde op 27 april 2022, waarbij IMDb TV zijn branding veranderde, ook in apparaten zoals de Fire TV Stick waar het een standalone app is, beschikbaar in de VS en het VK.

Voorheen was Bosch beschikbaar op Amazon Video. IMDb TV was oorspronkelijk gepland voor een bredere uitrol, maar dat werd uitgesteld, dus de beste informatie die we hebben is dat Freevee later in 2022 internationaal in meer landen zal worden gelanceerd - met Duitsland uitgelicht en waarschijnlijk het eerste nieuwe grondgebied. Het is echter bevestigd dat Bosch Legacy beschikbaar zal zijn op Amazon Video in Canada, dus we vermoeden dat er enige internationale variatie zal zijn.

Voor degenen zonder een Fire TV-apparaat, vindt u Freevee binnen de Amazon Video-app - een van de regels op de voorgestelde shows zal worden gelabeld als "Gratis met advertenties".

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

Het ziet ernaar uit dat Bosch Legacy Seizoen 1 wekelijks op vrijdag zal uitkomen, de eerste aflevering op 6 mei, de tweede op 13 mei. Het aantal afleveringen is nog niet bevestigd, maar het lijkt erop dat het een reeks van 10 afleveringen zou kunnen worden, op basis van de IMDb-vermelding voor het seizoen.

Voorheen had Bosch 10 afleveringen per seizoen, met uitzondering van seizoen 7 dat uitkwam op 8.

Er zijn spoilers hieronder als je niet alle originele Bosch TV series hebt gezien.

Er is een directe link van Bosch naar Bosch Legacy, dus het is geen verrassing dat Titus Welliver terug is in de hoofdrol als Harry Bosch, Mimi Rogers als Honey Chandler en Madison Lintz als Maddie Bosch.

De ondersteunende cast heeft Maurice Bassi in een belangrijke rol, evenals Denise G. Sanchez.

Het lijkt erop dat veel van de bekende personages nu uit beeld zijn, wat logisch is aangezien Bosch nu de LAPD heeft verlaten - dat betekent geen Jamie Hector (Jerry Edgar), geen Lance Reddick (Irvin Irving), of een van de van die andere bekende gezichten.

Seizoen 7 van Bosch eindigt met Harry die de LAPD verlaat, iets waar hij vanaf de opening van Seizoen 1 altijd dicht bij leek te zijn. Iedereen die de Michael Connelly boeken heeft gelezen weet dat Bosch de LAPD verlaat, dus er is enige parallel met het personage pad uit de oorspronkelijke boeken.

Zoals de fans weten, zijn de seizoenen van Bosch gebaseerd op meerdere eerdere boeken waarin misdaden uit verschillende romans aan elkaar worden geknoopt.

In Bosch Legacy gaat Harry Bosch aan de slag als onderzoeker, maar zoals de trailer onthult, doet Honey Chandler een beroep op de diensten van Bosch voor een onderzoek. Nu de juridische wegen - rechtbanken, justitie - falen om de slechterik achter de tralies te krijgen, wil Bosch het op zijn manier doen.

Misschien wel de grootste onthulling uit de trailers is dat Maddie Bosch nu bij de LAPD zit, en haar verhaallijn voortzet naast die van haar vader - en er zal zeker veel interactie zijn.

Ja, het is bevestigd dat Bosch Legacy Seizoen 2 in opdracht is gegeven, het werd aangekondigd op 2 mei 2022 - de week dat seizoen 1 in première zou gaan.

Geschreven door Chris Hall.