Reacher seizoen 2: Alles wat we weten over het volgende Jack Reacher seizoen

(Pocket-lint) - Amazon heeft misschien weer een tv-hit in handen - de show gebaseerd op de langlopende Jack Reacher-boeken van Lee Child is een echt succes, met het eerste seizoen dat goed scoorde bij critici en zeer goed in termen van kijkerspubliek.

We weten dat er een tweede seizoen voor de show in de maak is, dus hier zijn alle belangrijke bevestigde en geruchtmakende details van de show, inclusief wanneer het zou kunnen uitkomen en welk verhaal het zal gaan vertellen.

Het belangrijkste nieuws is dat we niet weten wanneer het tweede seizoen van Reacher uitkomt - hoewel we wel zeker weten dat het eraan komt, nadat Amazon dit kort na het debuut van het eerste seizoen bevestigde.

Dit betekent dat we zeker een tweede uitje krijgen voor Alan Ritchson's kijk op het personage, maar het kan nog even duren voordat het komt, gezien het feit dat het seizoen nog niet is gefilmd.

Een gerucht in april 2022 suggereerde dat de show eigenlijk twee seizoenen back-to-back zal filmen omwille van de efficiëntie, dus we zouden een derde seizoen kunnen krijgen dat niet zo lang op zich laat wachten, als we geluk hebben, hoewel dit nog niet bevestigd is door Amazon.

Hoe dan ook, we zouden aannemen dat begin 2023 het meest waarschijnlijke slot is voor de komst van seizoen twee, wat het releasevenster van het eerste seizoen weerspiegelt.

Het goede nieuws is dat wanneer de show zijn volgende reeks afleveringen krijgt, de dingen heel eenvoudig zullen zijn in termen van waar je ze zult kunnen vinden - het is een Amazon-origineel, dus zal exclusief zijn voor Prime Video, waar je op elk moment een lidmaatschap op kunt nemen.

Als het de template van het eerste seizoen volgt, zal elke aflevering ook op hetzelfde moment uitkomen, wat een makkelijke binge mogelijk maakt. Dit betekent ook dat je op elk moment op Prime Video kunt springen om het eerste seizoen in te halen.

Het gerucht gaat dat Amazon van plan is om de volgorde van de boeken van Lee Child te volgen - althans in eerste instantie. Dit zou betekenen dat het tweede seizoen van de show Die Trying, boek twee in de serie, zou behandelen.

Dit is niet alleen aangegeven door anonieme bronnen, maar ook door Ritchson zelf, die zegt dat hij wil zien dat de show de boeken in volgorde blijft volgen.

Het verhaal, als het het boek volgt, zou inhouden dat Reacher betrokken raakt bij de ontvoering van een hoogwaardig doelwit door een groep criminelen, die niet beseffen dat ze per ongeluk een beest gevangen hebben genomen. Of de film bij dat script blijft of er elementen aan toevoegt, valt nog te bezien.

Schrijver Lee Child is tot nu toe nauw betrokken geweest bij de serie, hij kreeg zelfs een cameo in de finale van het vorige seizoen, dus het is ook geruststellend dat hij terugkeert om opnieuw te helpen bij het in goede banen leiden van het nieuwe witte doek van Reacher.

Het leuke aan de verhalen van Reacher is dat je maar van één deelnemer zeker kunt zijn - Reacher zelf. Daarom weten we dat Alan Ritchson in de serie zal zitten, maar niet veel meer. We zouden een terugkeer kunnen zien van zijn medeplichtige Neagley (Maria Sten), aangezien zij een terugkerend personage is in de boeken, maar zelfs dan verschijnt ze slechts een handvol keren, dus het is goed mogelijk dat ze afwezig is.

Gezien het feit dat het volgende seizoen van Reacher nog ver weg is, kunnen we nog steeds geen trailer verwachten van Amazon Prime - zodra de serie in de laatste fase van productie is en de release nadert, zullen we alle trailers die uitkomen toevoegen aan deze sectie zodat je ze kan bekijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.