Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat de 25 officiële James Bond-films vanaf 15 april aan Prime Video worden toegevoegd, waaronder de nieuwste - No Time to Die.

De buy- out van MGM ter waarde van 8,45 miljard dollar door de online retailgigant is onlangs afgerond en dat betekent dat het nu de rechten op de 007-franchise bezit. Het eindresultaat is toegang tot de volledige officiële filmcanon voor een "beperkte tijd".

Hier is alles wat u moet weten over het streamen van Bond op Prime Video .

squirrel_widget_237190

Abonnees van Amazon Prime of Prime Video kunnen vanaf 15 april alle 25 van de belangrijkste James Bond-films bekijken.

Ze zullen voor een "beperkte tijd" beschikbaar zijn, hoewel we nog niet weten hoe lang dat is.

Prime Video zal de volgende 007-films hosten:

Dr. Nee

Van Rusland met liefde

Goldfinger

Thunderball

Je leeft maar twee keer

Over de geheime dienst van Hare Majesteit

Diamanten zijn voor altijd

Leef en laat sterven

De man met het gouden pistool

De spion die van me hield

Moonraker

Alleen voor jouw ogen

Octopussy

Een blik op een moord

The Living Daylights

Licentie om te doden

Gouden Oog

Morgen sterft nooit

De wereld is niet genoeg

Sterf een andere dag

Casino royaal

Quantum of Solace

Skyfall

Spook

Geen tijd om te sterven

Er zijn een paar Bond-films die niet als canon worden beschouwd, die ook door verschillende studio's zijn gemaakt. Deze zullen daarom waarschijnlijk niet beschikbaar zijn op Prime Video. In ieder geval niet als onderdeel van een Prime-abonnement.

Casino Royale (de komedie uit 1967 met Woody Allen in de hoofdrol)

Never Say Never Again (de losse remake van Thunderball uit 1983 met Sean Connery in de hoofdrol)

Geschreven door Rik Henderson.