(Pocket-lint) - Pete Davidson haalt weer de krantenkoppen. Nee, Pocket-lint is hier niet om je te vertellen over de laatste online ruzie van de SNL-ster met Kanye West of om je paparazzi-foto's te laten zien van de komiek die dineert met Kim Kardashian. In plaats daarvan geven we je deze maand alle details over zijn reis naar de ruimte.

Het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, Blue Origin , heeft aangekondigd dat de nieuwste astronauten naar de ruimte gaan met zijn New Shepard-raket, en Davidson is een van de bemanningsleden als "eregast". Houd er rekening mee dat dit niet de eerste keer is dat Blue Origin een beroemdheid de ruimte in stuurt. Naast Bezos zelf vloog Star Trek-icoon William Shatner ook naar de rand van de ruimte op New Shepherd, net als GMA-anker en voormalig voetbalster Michael Strahan. In feite is dit de vierde keer dat Blue Origin een bemanning van mensen naar de ruimte en terug stuurt.

De volgende ruimtevlucht van Blue Origin is gepland voor woensdag 23 maart 2022. De lancering is gepland om 8.30 uur CDT / 9.30 uur ET / 6.30 uur PT.

Live lanceringsverslaggeving begint op BlueOrigin.com om T-60 minuten.

De lancering zal waarschijnlijk ook worden gepromoot op de sociale kanalen van Blue Origin:

De vlucht zal een groep van zes vervoeren:

Pete Davidson - SNL-ster en komiek

Marty Allen - Angel-investeerder en voormalig CEO van Party America

Marc Hagle - CEO van Tricor International en echtgenoot van Sharon

Sharon Hagle - Oprichter van SpaceKids Global non-profit en echtgenote van Marc

Jim Kitchen - Ondernemer

George Nield - Voormalig associate administrator van het Commercial Space Transportation-kantoor van de FAA

Elke persoon van de bemanning is een betalende klant, behalve Davidson, volgens Blue Origin.

Blue Origin zal de bemanning lanceren in een capsule bovenop de New Shepard-raket van het bedrijf.

New Shepard zal zijn motor ontsteken en de bemanning naar een hoogte van meer dan 60 mijl boven de aarde vervoeren, waar ze een paar minuten gewichtloosheid zullen ervaren. De capsule zal dan loskomen van de raket, waarbij beide stukken terug naar de aarde vallen. De capsule zal met parachutes landen, terwijl de raket zijn motor zal gebruiken om rechtop op een landingsplatform te landen.

New Shepard zal opstijgen vanaf Blue Origin's Launch Site One in West Texas.

Nee. Hoewel Pete Davidson wel een astronaut speelde op Saturday Night Live in mei 2021 (toen Space X CEO Elon Musk de show presenteerde).

Hieronder kun je zijn optreden bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.