Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony richtte in 2019 PlayStation Productions op om films en tv-aanpassingen te maken van zijn game-eigenschappen, waarbij de Uncharted-film en de aanstaande HBO-serie van The Last of Us de grootste producties tot nu toe zijn.

Nu lijkt het erop dat er weer een enorm groot IP-adres van PlayStation-games wordt gemaakt in een televisieshow: God of War.

Het verhaal van Kratos en, waarschijnlijk, zijn zoon (zoals geïntroduceerd in de reboot van 2018) zou Amazon interesseren in de streamingrechten. Dus hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

Volgens Deadline is Amazon's Prime Video-service in onderhandeling voor een live action-aanpassing van God of War, waarbij de makers/producenten van The Expanse naar verluidt in de rij staan om het project te leiden.

Het zal worden gemaakt in samenwerking met PlayStation Productions en Sony Pictures Television, zo wordt gezegd, met de showrunner van The Wheel of Time , Rafe Judkins, die ook in het team wordt vermeld.

Hoewel dit nog vroeg in het productieschema is, is de meest waarschijnlijke uitkomst dat de hele tv-serie exclusief op Prime Video zal worden vertoond in de VS, het VK en elders.

Sony heeft al laten zien dat het graag shows maakt voor verschillende platforms, waarbij HBO The Last of Us met het bedrijf maakt, en een aanstaande serie gebaseerd op Twisted Metal wordt getekend bij Peacock .

Wat het productieteam betreft, beweert Deadline dat de co-makers van The Expanse, Mark Fergus en Hawk Ostby, momenteel aan het project zijn verbonden, evenals de showrunner van The Wheel of Time, Rafe Judkins. Er zijn echter geen andere officiële castingsuggesties gedaan.

Fans van God of War maken echter hun eigen suggesties bekend, met veel tweeten over potentiële Kratos-kandidaten — zoals voormalige WWE-worstelaars Triple-H (Paul Levenscue) en The Rock (Dwayne Johnson).

Direct zegt gewoon scherm, maak je klaar pic.twitter.com/3MNo5wBprN — joe bro stormachtig (@JosephBarnhurst) 7 maart 2022

Hij lijkt al op Kratos, alleen zijn acteervaardigheden zijn niet zo goed. pic.twitter.com/5KFYjxWcnl — Sir Magnus The Tarnished (@MagnusVikingg) 7 maart 2022

Aangezien de vermeende productie nog moet beginnen, is het veel te vroeg voor trailers.

Geschreven door Rik Henderson.