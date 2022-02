Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Super Bowl was de perfecte gelegenheid voor Amazon om beelden van de aankomende Lord of the Ring-tv-show, The Rings of Power, op de juiste manier te onthullen, met een eerste trailer die werd uitgezonden tijdens het seizoenseinde-evenement.

The Rings of Power is de afgelopen weken van een beetje mysterieus naar een veel concretere aangelegenheid gegaan, maar het is een echte tonic om het eindelijk in beweging te kunnen zien, wat bevestigt dat het er precies zo uit zal zien als het is - een ongelooflijke high -budget manier om tv te maken.

De trailer is noodzakelijkerwijs vrij kort (Super Bowl-advertentieslots zijn tenslotte schandalig duur), maar geeft ons een snelle blik op een aantal van de personages waarvan we weten dat ze zullen verschijnen, met Morfydd Clark's jongere versie van Galadriel in de hoofdrol rol van het uiterlijk van de dingen.

Ook aanwezig en correct voor tijdelijke glimpen zijn een jongere Elrond en nieuwe personages, waaronder de mysterieuze Halbrand, Dwarven-prinses Disa en een nieuwe deskundige Elven-boogschutter om te strijden om Legolas' street-cred, Arondir.

De visuals zien er weelderig uit, met nog een lange tijd te gaan in de post-productie van de show voorafgaand aan een releasedatum van 2 september 2022. We zullen moeten hopen dat het niet te lang duurt voordat we nog een, langere blik op de wereld en een beter idee krijgen van wat de gebeurtenissen daarin zou kunnen stimuleren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.