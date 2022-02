Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Blade Runner komt naar het kleine scherm, met Ridley Scott die een tv-serie gaat produceren, Blade Runner 2099 genaamd, voor Amazon.

Volgens Variety zal de live-action show 50 jaar in de toekomst plaatsvinden na Blade Runner 2049, de blockbuster van Denis Villeneuve uit 2017. Silka Luisa, de showrunner van Shining Girls voor Apple TV+, is naar verluidt de schrijver en uitvoerend producent van de serie. Deadline meldde dat Ridley Scott mogelijk zelfs Blade Runner 2099 regisseert - een project dat hij voor het eerst noemde in een BBC-interview afgelopen herfst.

Destijds bevestigde de regisseur dat er al een pilot-aflevering voor een Blade Runner-tv-serie is geschreven, met een oog op 10 afleveringen als deze wordt opgehaald. Hij zei ook dat er aan een Alien-serie wordt gewerkt, maar een beetje achterloopt, terwijl de pilot nog in de maak is. Dit waren de eerste openbare vermeldingen van beide series. Als dat waar is, betekent dit dat Blade Runner 2099 is ontwikkeld als een serie van 10 afleveringen om te beginnen. De interessante nieuwe informatie uit de meer recente rapporten over de show is dat het nu zowel een naam als een huis heeft: Amazon Prime Video.

Amazon Studios is de afgelopen jaren all-in gegaan op televisiecontent, met oogverblindende dure projecten, waaronder The Wheel of Time en het komende The Lord of the Rings: The Rings of Power , waarvan wordt beweerd dat het de duurste tv-serie is. ooit dankzij zijn budget van $ 465 miljoen.

Wanneer Blade Runner 2099 in première gaat op het streamingplatform van Amazon, volgt het de eerste Blade Runner-film, die Ridley Scott in 1982 regisseerde, evenals het vervolg Blade Runner 2049 uit 2017.

Geschreven door Maggie Tillman.