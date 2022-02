Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de nieuwe show van Amazon Prime, Reacher, waarin het hoofdpersonage van Jack Reacher opnieuw wordt gecast, is het een beetje ingewikkelder geworden voor diegenen die de uitstekende boeken van Lee Child willen verlaten om een versie op het scherm van zijn ingewikkelde plots te zien.

Hier zullen we je door de belangrijkste details leiden die je moet weten over hoe je de show kunt bekijken, evenals hoe ze omgaan met de Tom Cruise-films, en of er nog meer seizoenen op komst zijn.

Het nieuwe tv-programma verschijnt op 4 februari 2022 op Amazon Prime Video , dus het is om de hoek.

Dit betekent dat je, ongeacht waar je bent gevestigd, gewoon een Amazon Prime Video-lidmaatschap of proefversie kunt afsluiten om toegang te krijgen tot Prime Video en het seizoen zonder extra kosten te kunnen bekijken.

Het belangrijkste om te begrijpen is dat de Amazon-show een complete herstart van het personage is — er is geen continuïteit tussen de twee Tom Cruise-films, Jack Reacher en Jack Reacher: Never Go Back, waarvan de laatste in 2016 werd uitgebracht.

De casting van Tom Cruise was controversieel omdat hij een opmerkelijk korte man is, ondanks zijn aanzienlijke ervaring met actiefilms, en Jack Reacher wordt in de boeken beschreven als praktisch reus, maar ook als blond.

Dit betekent dat als je alle aanpassingen die er nu zijn wilt bekijken, je het in principe in twee delen kunt doen:

Bekijk eerst de twee Tom Cruise-films, te beginnen met Jack Reacher en vervolgens naar Never Go Back.

Daarna kun je overstappen naar de nieuwe Amazon-serie, die Alan Ritchson in de titelrol heeft gecast.

Lee Child heeft een groot aantal Jack Reacher-romans geschreven, die allemaal grotendeels draaien om zijn held die in een dorp of stad arriveert, erachter komt dat er iets heel erg mis is, en probeert het recht te zetten met vaak brute middelen.

De twee Tom Cruise-films waren gebaseerd op de mid-serie boeken One Shot en Never Go Back, hoewel ze een beetje met de plots speelden.

De nieuwe tv-serie op Amazon is gebaseerd op Killing Floor, de eerste Reacher-roman , en neemt een langzamer tempo om het boek in acht afleveringen door te nemen met wat meer tijd voor bepaalde reeksen.

Het is nog vroeg voor de Amazon Prime-show - zoals bij de shows van elke streamingdienst, zullen het de kijkcijfers zijn die bepalen of er meer van wordt gemaakt.

We hopen dat het meer runs krijgt, aangezien de back-catalogus van Reacher-boeken een aantal echt goed uitgevoerde plotbogen bevat met wendingen en spanning, maar niets is gegarandeerd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.