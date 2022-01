The Lord of the Rings: The Rings of Power releasedatum en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Lord of the Rings-films zijn enkele van de meest geliefde en geprezen fantasiefilms die ooit zijn gemaakt, en hoewel de Hobbit-trilogie misschien niet dezelfde hoogten heeft bereikt, is er nog steeds een enorme hoeveelheid kennis en achtergrondverhaal van het werk van JRR Tolkien dat nog nooit is onderzocht op het scherm.

Amazon maakte furore toen het aankondigde dat het het recht had gekocht om een nieuwe high-budget tv-show te maken in de wereld van Lord of the Rings, en we weten nu dat de show The Rings of Power zal heten. Ontdek hier alle belangrijke details over.

De Amazon-show is gepland om te beginnen op 2 september 2022, en die releasedatum is meerdere keren bevestigd, dus het zou ons verbazen als deze zou verdwijnen.

We weten ook dat Amazon niet elke aflevering in één keer zal droppen, maar kiest voor wekelijkse releases. Meerdere streamingdiensten lijken te hebben begrepen dat dit mensen langer over een show kan laten praten.

The Rings of Power is exclusief voor Amazon Prime Video, wat betekent dat je het alleen kunt bekijken door een Prime-lidmaatschap te hebben, waarmee je de show kunt bekijken via alle compatibele hardware die je hebt.

We weten dat het eerste seizoen van Amazon's show acht afleveringen zal duren, wat neerkomt op twee maanden wekelijkse releases.

Wat we niet weten, is hoe lang elk van deze zal duren, hoewel de werkaanname is dat ze zullen landen op of rond het uur dat de meeste prestigieuze drama's nastreven.

Lange tijd was het uitgangspunt van de show een mysterie, net als de setting, maar de dingen zijn een stuk duidelijker geworden sinds Amazon de titel onthulde en enkele details bevestigde over wat de show betreft.

We weten nu dat de show zich zal concentreren op de 20 ringen van kracht die werden gegeven aan verschillende figuren in Middle Earth, terwijl de One Ring waar de originele trilogie van boeken en films om draaide een geheim werd gehouden door Sauron.

De show speelt zich af tijdens de Second Age (waar de films tijdens de Third Age zijn), lang voor The Fellowship of the Ring, maar dat betekent niet dat we geen bekende personages zullen ontmoeten. Het gerucht gaat dat een jongere Galadriel deel uitmaakt van de show, samen met Elrond en de grote slechterik Sauron, die allemaal een enorm langgerekte levensduur hebben.

Eén Ring om ze allemaal te heersen, Eén Ring om ze te vinden, Eén Ring om ze allemaal te brengen, en in de duisternis te binden, In het Land van Mordor waar de Schaduwen liggen. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — The Lord of the Rings op Prime (@LOTRonPrime) 7 maart 2019

Dit komt deels omdat het rechtenpakket van Amazon betekent dat het de gebeurtenissen in de hoofdtrilogie van boeken of The Hobbit niet kan raken, hoewel, zoals we al zeiden, er veel ruimte overblijft voor de streaminggigant om zich in te verplaatsen.

Amazon heeft niet volledig bevestigd dat het zich inzet voor een tweede seizoen van de show, maar er zijn genoeg geruchten in de sector om dingen vrij duidelijk te maken. Om te beginnen weten we dat het de productie verplaatst van Nieuw-Zeeland, waar de films zijn gemaakt, naar het VK voor zijn tweede periode.

Dit was een beetje controversieel, onnodig om te zeggen, maar het maakt vrij duidelijk dat er nog een seizoen komt. Amazon besteedt ook enorme bedragen aan de show, met een gerucht voor het eerste seizoen van $ 450 miljoen, verreweg de duurste show ooit gemaakt, dus om het na één seizoen te beëindigen is enorm onwaarschijnlijk, zelfs als het een kritieke flop wordt.

Dus je kunt er waarschijnlijk redelijk zeker van zijn dat er uiteindelijk een tweede seizoen voor je zal komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.