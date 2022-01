Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Video's bewerking van de stripboeken van Garth Ennis en Darick Robertson keert terug voor een derde reeks in juni 2022.

The Boys seizoen 3 gaat verder waar de tweede was geëindigd en introduceert verschillende nieuwe "supes" voor Butcher en het team om het op te nemen.

Hier is alles wat u erover moet weten.

The Boys seizoen 3 gaat in première op 3 juni 2022.

De eerste drie afleveringen zullen die dag op Amazon 's Prime Video verschijnen, en elke extra aflevering wordt elke vrijdag uitgebracht tot de finale op 8 juli 2022.

Alle afleveringen van seizoen 3 van The Boys zijn exclusief voor Prime Video.

Je hebt dus een Amazon Prime- of Prime Video-abonnement nodig.

Het zal beschikbaar zijn in 240 gebieden en landen - in principe overal waar Prime Video-inhoud kan worden bekeken.

Net als bij seizoen 1 en 2, zullen er acht afleveringen zijn in seizoen 3. Zoals we hierboven hebben vermeld, komen de eerste drie op Prime Video op 3 juni 2022, en de overige vijf verschijnen daarna elke week, tot 8 juli 2022.

Seizoen 3 is waarschijnlijk het meest controversiële tot nu toe, zelfs voor een show die regelmatig de grenzen verlegt. Dat komt omdat tenminste een deel ervan gebaseerd is op de Herogasm-miniserie die in de strips wordt uitgevoerd - gecentreerd op een jaarlijkse geheime superheldenorgie. Zelfs de showrunner van de serie, Eric Kripke, beweert dat "mensen er niet klaar voor zijn om ernaar te kijken".

Er zullen ook een aantal nieuwe supes aan de line-up worden toegevoegd, waaronder Soldier Boy, Crimson Countess, Drummer Boy/Supersonic en Blue Hawk. De eerste twee zijn losjes gebaseerd op Captain America en de Scarlet Witch in de stripboeken, maar kunnen iets verder worden aangepast voor de show.

Is dit Soldier Boy of een schilderij van Jon McNaughton? pic.twitter.com/gLAh4dsHK7 — De Jongens (@TheBoysTV) 7 januari 2022

Natuurlijk keert Karl Urban terug als Billy Butcher, Jack Quaid als Hughie, Erin Moriaty als Starlight/Annie en Anthony Starr als Homelander. Er komen echter nieuwe castleden aan boord om de rollen van de nieuwe supes op zich te nemen.

Ze omvatten Laurie Holden van The Walking Dead en Jensen Ackles van Supernatural.

Seizoen 1 en 2 van The Boys zijn nu beide in hun geheel beschikbaar op Prime Video. Er zijn in totaal 16 afleveringen om in te halen.

Fans kunnen ook een reeks YouTube-webafleveringen bekijken die het afgelopen jaar zijn gepost. Seven on 7 is een episodische nepnieuwsrapportserie, naar verluidt gepost door Vought International.

Je kunt ze hier op het officiële YouTube-kanaal bekijken . We nemen ook de nieuwste aflevering hieronder op.

Er is een eerste trailer verschenen en hoewel het niet echt veel verklapt, heeft het iets heel sinisters.

Er is nog geen woord over een seizoen 4 van The Boys, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de plot van seizoen 3 zelfs maar de helft heeft bereikt in termen van het bronmateriaal van de stripboeken.

Wel is bevestigd dat er een spin-off serie komt die gebaseerd is op een college voor supes. Het zal anders zijn dan The Boys, met een heel andere toon: "Net zoals Mork & Mindy, een spin-off van Happy Days - wat een krankzinnig en waar feit is - zal onze spin-off bestaan in het Vought Cinematic Universe, maar hebben een geheel eigen toon en stijl. Het is onze kijk op een universiteitsshow, met een ensemble van fascinerende, gecompliceerde en soms dodelijke jonge supes", aldus showrunner Eric Kripke.

Geschreven door Rik Henderson.