Fallout TV-serie voor Amazon Prime Video krijgt regisseur met grote naam

(Pocket-lint) - Het Fallout-tv-programma dat Amazon in de zomer van 2020 aankondigde, heeft sindsdien niet veel lawaai gemaakt, hoewel de pre-productie over het algemeen vrij rustig blijft voor een show als deze.

Nu meldt Deadline Hollywood echter dat er een aantal grote namen aan de show verbonden zijn, niet in de laatste plaats in de vorm van Jonathan Nolan, die blijkbaar de eerste aflevering van de show zal regisseren. Die eerste aflevering zou in 2022 moeten beginnen te schieten, dus we kunnen een releasedatum in 2023 verwachten.

Twee showrunners zijn blijkbaar ook opgesloten, in de vorm van Genève Robertson-Dworet en Graham Wagner, die vooral bekend zijn van respectievelijk Captain Marvel en Silicon Valley, dus ze zijn nauwelijks vreemden aan het jongleren met actie met komische noten.

Nolan is ondertussen een oude partner van zijn broer Christopher, met het schrijven van credits voor enkele van de grootste en beste blockbusters van de laatste paar decennia, van The Dark Knight tot Interstellar, maar hij regisseerde eerder ook een paar uitgelezen stukken.

In het bijzonder heeft hij het roer overgenomen voor meerdere afleveringen van Westworld, een show waarvoor hij ook schrijft, en een andere die sterk raakt aan sciencefiction-thema's.

Er is echter geen officiële berichtgeving die hierbij hoort, dus we tasten nog in het duister over een officiële tijdlijn voor de release van de show, of enige duidelijke details over het soort verhaal dat het wil vertellen. Voor meer over die kant van de dingen, zullen we gewoon moeten wachten.