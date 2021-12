Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na gered te zijn door Amazon, is The Expanse een soort cult-favoriete show geworden op zijn Prime Video-service. Het volgen van de bemanning van de Rocinante terwijl het langs de dood vaart, in avonturen wordt gegooid en betrokken raakt bij een aantal behoorlijk gespannen politieke veldslagen, is ongeveer net zo boeiend als elke moderne Sci Fi.

We zijn nu aan het zesde seizoen van The Expanse en de producers van de show hebben bevestigd dat dit ook de finale is. Het is het laatste seizoen ooit. Dus hoe en wanneer kun je het precies op je tv zien?

Zoals met zoveel andere hitshows van Amazon, wordt The Expanse elke vrijdag per aflevering uitgebracht. De eerste aflevering van seizoen 6 is op 10 december beschikbaar gesteld en aflevering 2 zal op 17 december beschikbaar zijn. Enzovoorts.

Eerdere series van The Expanse hadden tot 10 afleveringen, maar in het laatste seizoen zijn er slechts zes, en de finale wordt beschikbaar gesteld om te streamen op 14 januari 2022. Hieronder staan de namen van de afleveringen en releasedatums:

S6E1 - Vreemde honden - 10 december 2021

S6E2 - Azure Dragon - 17 december 2021

S6E3 - Krachtprojectie - 24 december 2021

S6E4 - Redoute - 31 december 2021

S6E5 - Waarom we vechten - 7 januari 2022

S6E6 - Babylons Ashes - 14 januari 2022

The Expanse is een Amazon Original-productie, wat betekent dat het exclusief is voor Amazons eigen Prime Video-platform zoals het er nu uitziet.

Prime Video is inbegrepen bij een Amazon Prime-lidmaatschap dat $ 12,99 / £ 7,99 per maand kost of - als je dat liever hebt - je kunt je exclusief abonneren op Prime Video voor $ 8,99 / £ 5,99. Om in het algemeen wat geld te besparen, heb je zelfs de mogelijkheid om Amazon Prime als jaarabonnement te nemen, waarbij je in feite 12 maanden service krijgt voor de prijs van 10.

De grote domper voor seizoen 6 is dat Cas Anvar niet zal terugkeren om zijn rol als Alex Kamal in seizoen 6 opnieuw op te nemen. Zijn personage is uit de show geschreven. Afgezien daarvan kun je de gebruikelijke cast en personages verwachten. Ze omvatten het volgende:

Steven Strait - als Jim Holden

Wes Chatham - als Amos Burton

Dominique Tipper - als Naomi Nagata

Frankie Adams - als Roberta Bobbie W. Draper

Cara Gee - als Camina Drummer

Nadine Nicole - als Clarissa Mao

Keon Alexander - als Marco Inaros

Jasai Chase Owens - als Filip

Shohreh Aghdashloo - als Chrisjen Avasarala

Als je tot het einde van seizoen 5 hebt gekeken, weet je dat we een nieuwe prime-antagonist hebben: Marco Inaros. En de synopsis gepubliceerd door Amazon voor seizoen 6 deinst er niet voor terug om hem een naam te geven. Daarin zegt Amazon het volgende:

"Holden en de bemanning van de Rocinante vechten samen met de gecombineerde vloot van aarde en Mars om de binnenplaneten te beschermen tegen Marco Inaros en de campagne van dood en verderf van zijn Vrije Marine. Ondertussen komt er op een verre planeet voorbij de Rings een nieuwe macht naar boven. "

Zonder al te veel van de voorgaande seizoenen te onthullen (voor het geval je de geneugten van The Expanse nog niet hebt ervaren), is het duidelijk dat seizoen 6 een grote strijd wordt tussen onwaarschijnlijke bondgenoten (aarde en Mars) en Marcos vloot van ruimtepiraten .

Het korte antwoord hier is: nee. Seizoen 6 is het laatste seizoen van The Expanse, en tenzij de leidinggevenden van Amazon en het productiebedrijf van gedachten veranderen — of een andere studio de show oppikt — zal dat waarschijnlijk niet veranderen.

Helemaal uitgesloten is het echter niet. The Expanse is gebaseerd op een reeks boeken en na de 6e zijn er nog drie boeken. Er is dus nog een verhaal te vertellen, en als de juiste studio binnenkomt, is er een mogelijkheid dat het kan gebeuren.