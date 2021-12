Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het epische fantasie-avontuur van AmazonPrime Video is een succes gebleken bij zowel critici als kijkers. De show is gebaseerd op een bestsellerreeks romans, er zijn in totaal 14 boeken en ze zijn behoorlijk fors, dus er is veel materiaal om uit te putten.

Hoewel we nu nog maar aan het begin staan, weten we dat er nog veel meer gaat komen. Hier is alles wat je moet weten over het eerste seizoen van The Wheel of Time, de komende seizoenen en hoe je het kunt bekijken.

Het eerste seizoen van The Wheel of Time begon met streamen op 19 november 2021. Amazon bracht drie afleveringen uit voor de première en elke vrijdag volgt een nieuwe aflevering. Dit zal doorgaan voor de duur van de serie en zal eindigen op 24 december 2021.

De eerste serie van The Wheel of Time zal in totaal 8 afleveringen hebben, hieronder staan de titels en de releasedatum van elke aflevering:

Verlof - 19 november 2021

Shadows Waiting - 19 november 2021

Een veilige plek - 19 november 2021

De herboren draak - 26 november 2021

Bloed roept bloed - 3 december 2021

De vlam van Tar Valon - 10 december 2021

Het duister langs de wegen - 17 december 2021

Het oog van de wereld - 24 december 2021

The Wheel of Time is een Amazon Original-productie en is als zodanig exclusief voor Amazon Prime Video .

Prime Video is gratis bij het Amazon Prime-lidmaatschap dat $ 12,99 / £ 7,99 per maand kost, of, als je wilt, je kunt je exclusief op Prime Video abonneren voor $ 8,99 / £ 5,99 per maand.

Hoewel er geen releasedatum is aangekondigd, weten we dat het tweede seizoen van The Wheel of Time begon te filmen voordat de show in juli 2021 werd gelanceerd. als februari 2022.

Over seizoen 2 is nog niet veel bekendgemaakt, maar we weten dat het net als het eerste seizoen uit acht afleveringen zal bestaan.

De eerste aflevering van het tweede seizoen is getiteld A Taste of Solitude. Dit werd onthuld via een tweet van het officiële The Wheel of Time-account in mei 2021.

Met zoveel Taveren op één plek zou één seizoen nooit genoeg zijn. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn — Het Rad des Tijds (@TheWheelOfTime) 20 mei 2021

Nogmaals, er is niets officieel aangekondigd, maar in een interview met Deadline zei de showrunner, Rafe Judkins, dat hij de show acht seizoenen ziet draaien.

"Ik moet het altijd benaderen alsof we het hele verhaal gaan vertellen dat in de boeken staat. Als we het niet op die manier benaderen, zouden we onszelf erop toeleggen om de landing en deze boeken niet vast te houden zon goed einde hebben."

Hij vervolgde: "Ik moet ons echt klaarstomen om daar te komen als we dat kunnen. Dat is uiteindelijk niet aan mij. Als mensen ernaar kijken en Amazon wil meer blijven doen, zou ik deze wereld graag verder willen uitbreiden ."

Gezien de aanvankelijke populariteit van de show, denken we dat het waarschijnlijk lijkt dat we in de toekomst veel seizoenen zullen zien.