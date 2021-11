Amazon wil een Mass Effect tv-serie maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon werkt aan een deal om een serie te ontwikkelen op basis van de Mass Effect-games , suggereert een rapport van Deadline.

Amazon Prime Video heeft zojuist het episch fantasie-avontuur The Wheel of Time gelanceerd en heeft tot nu toe veel succes gehad met de serie. Er komt ook een Lord of the Rings- serie om de relatie tussen Prime Video en sci-fi/fantasy-genre-fans verder te stimuleren.

Noch Electronic Arts noch Bioware hebben iets aangekondigd met betrekking tot een tv-serie. Echter, eerder dit jaar zei de projectdirecteur van EAs Mass Effect: Legendary Edition tegen Business Insider "het is geen kwestie van of, maar wanneer" een tv-show of filmproject verschijnt op basis van de gamefranchise.

In februari was er een cryptische Instagram-post van Henry Cavill, die Geralt speelt in de tv-serie The Witcher. Hij plaatste een afbeelding met een wazige pagina op de voorgrond en de beschrijving zinspeelde op een nieuw "geheim project". Het duurde niet lang voordat fans erachter kwamen dat de pagina een afdruk was van het Mass Effect 3 Wikipedia-item.

Aanpassingen van videogamefilms en tv-programmas zijn in de beste tijden altijd al mager geweest, maar met Amazon die ons fantastische sci-fi-shows zoals The Expanse brengt, hebben ze zeker de karbonades om een Mass Effect-aanpassing te realiseren.

Geen verdere details op dit moment, maar we houden een oor op de grond voor eventuele updates.