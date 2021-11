Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft eindelijk een speciale macOS-app uitgebracht voor zijn Prime Video-service.

Nu beschikbaar in de Mac App Store, het kan gratis worden gedownload en staat downloads toe voor offline weergave.

Je kunt ook de videokwaliteit van je voorkeur aanpassen voor streaming en/of downloads, en ervoor kiezen om de inhoud beeld-in-beeld te bekijken, zodat je kunt blijven werken of browsen op de Mac zelf.

De Amazon- app heeft wel een minimale macOS-limiet. Je moet minimaal Big Sur 11.4 hebben geïnstalleerd. Het werkt natuurlijk ook op de nieuwste Monterey-build .

De rest van de Prime Video-app werkt net zoals op mobiel en iPad, met "gratis" Prime-inhoud afgewisseld met films en shows die te koop of te huur zijn.

Er zijn profielen voor meerdere gebruikers beschikbaar, evenals de X-Ray-service van Amazon, mogelijk gemaakt door IMDb. Dit geeft je informatie over de acteurs in een scène, plus andere goudklompjes.

Alle in aanmerking komende inhoud kan gratis worden bekeken voor Amazon Prime-abonnees.

Je kunt je echter ook via de app abonneren voor alleen Prime Video (het kost £ 5,99 per maand in het VK). Als u het op deze manier doet, wordt het geld via uw Apple-account gestort in plaats van rechtstreeks door Amazon.