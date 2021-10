De nieuwe tvs van Amazon ondersteunen Apples AirPlay 2 en HomeKit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons eigen tvs, waaronder de Omni en 4-Series Fire TVs, zullen binnenkort de AirPlay 2- en HomeKit- functies van Apple ondersteunen.

Met AirPlay 2 kun je gemakkelijker content op de tv afspelen vanaf een iPhone, iPad of Mac. En met de HomeKit-integratie kun je je tv bedienen met Siri of de Home-app, waardoor je ze eenvoudig kunt opnemen in smarthome-routines. Amazon heeft AirPlay 2 en HomeKit al uitgerold om " Fire TV Edition "-tvs van Toshiba en Insignia te selecteren, maar interessant genoeg moeten ze nog naar sommige Fire TV-apparaten komen, zoals Fire TV Stick 4K Max.

Het is dus gewoon interessant om op te merken dat Amazon klaar is om ondersteuning voor zijn nieuwe tvs aan te kondigen, volgens The Verge , maar stil is over oudere en minder bekende apparaten. De nieuwe Omni-serie heeft ingebouwde far-field-microfoons, zei Amazon, en ondersteunt handsfree Alexa-spraakopdrachten, en heeft 65-inch en 75-inch modellen die worden geleverd met Dolby Vision HDR. Maar er zijn ook kleinere formaten van 43, 50 en 55 inch beschikbaar met HDR10.

De Omni-serie is de duurdere optie, beginnend bij $ 409 voor het 43-inch model en oplopend tot $ 1.099 voor 75 inch. Het bevat functies zoals Dolby Vision (65- en 75-inch), always-on microfoons voor handsfree Alexa en ondersteuning voor tweerichtingsvideogesprekken (komt later dit jaar).

De goedkopere Amazon Fire TV 4-serie varieert van $ 369 voor 43 inch tot slechts 55 inch voor $ 519.